爱知—名古屋亚运会女子篮球半决赛星期五（9月25日）迎来一场焦点战，外线手感冰冷的卫冕冠军中国以80比85不敌韩国，赛事16连胜纪录告终，也无缘冲击三连冠。

此役中国虽然在篮板球上以52比31占据明显优势，替补中锋张子宇更是11投10中砍下22分、七个篮板，但全队三分球13投零中。韩国则在外线找到手感，三分球命中率接近三成，内外线效率的明显差距最终成为比赛胜负的关键。

王思雨（左）此役10投一中的手感不佳，只能通过罚球为中国稳住局势。（路透社）

中国开局打得顺利，唐子婷连投带罚独得五分成为奇兵，帮助球队取得7比0领先。不过，韩国随后以内外结合打出10比0攻势反超。罗欣棫关键时刻挺身而出，连续突破得分止住颓势，让中国以19比17领先结束首节。

第二节，韩国加快比赛节奏再度取得领先，但罗欣棫继续通过突破制造杀伤，替补登场的张子宇则凭借篮下优势连续得分，带领中国打出8比0攻势重新掌握主动。韩国随后投进本场首记三分，王思雨则连续通过罚球稳住局势，中国半场以41比36领先。

易边再战，韩国连续命中三分，再次将比分反超。张子宇以一次“2+1”及时止血，陈明伶也连续在内线得分，中国重新追上比分。不过，韩国的外线攻势并没有停止，中国只能依靠张子宇的内线优势与对手周旋，三节结束时以65比61领先。

拿下全场最高23分的李小熙（9号），成为韩国惊险挺进决赛的功臣。（路透社）

第四节还剩7分33秒，中国一度以69比62领先，但韩国的姜怡瑟突然爆发，连得八分带队反超。中国依靠唐子婷和张子宇将分差追至一分，但王思雨在比赛还剩九秒时被吹违体犯规（违反体育道德犯规），韩国的李小熙连续投进罚球，将比分定格在85比80。

这也意味着中国女篮将转战铜牌战，力争中国篮球队在本届亚运会的唯一奖牌。此前，男篮在铜牌战输给伊朗无缘摸牌，而三人篮球男女队则均止步八强。