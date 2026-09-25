备受瞩目的环法新加坡绕圈赛将于今年11月8日重返狮城，并由今年环法脚踏车赛季军兼白衫（最佳年轻车手）得主德尔托罗（del Toro）与第四名得主塞萨斯（Seixas）领衔，上演车坛新生代对决。

这两名备受瞩目的车坛新星，将和去年亚军得主比利时顶尖冲刺手菲利普森（Philipsen），以及厄立特里亚车手吉尔梅（Girmay），在东南亚地区唯一的环法官方赛事上同场竞技。

塞萨斯代表着法国在脚踏车届重新崛起的希望。（路透社）

22岁的墨西哥车手德尔托罗与19岁的法国新星塞萨斯，可以说代表着公路脚踏车运动的未来。德尔托罗在2025年环意赛中初露锋芒，夺得个人总成绩第二名及最佳年轻车手称号。今年，他延续火热状态，夺得环法总成绩第三名并蝉联最佳年轻车手。

塞萨斯则在今年的环法大赛中一战成名。年仅19岁的他不仅成为89年来环法最年轻的法国参赛车手，还取得了第四名的优异成绩，写下自法国传奇车手伊诺（Hinault）在1985年夺冠以来，法国车手在环法总成绩榜上的最佳表现之一。

在本月初的蒙特利尔大奖赛中，德尔托罗在惊险的冲刺阶段险胜塞萨斯，这场对决也被视为两人开启新一代宿敌之争的前奏。

今年赛事还将首次在11月8日增设开幕游行，这一形式源自环法历史悠久的“广告大篷车”传统。游行将介于职业队团体计时赛与职业绕圈赛之间举行，届时包括禧玛诺（Shimano）在内的等合作赞助商的车队将绕赛道巡游，向沿途观众派发礼品。