我国短跑女王珊蒂星期五（9月25日）在爱知—名古屋亚运会的女子100米半决赛中，以11秒28排名小组第一，强势挺进稍后进行的决赛。

半决赛分两组，和预赛大致相同，每场半决赛的前三名和之后成绩最快的两名选手晋级决赛。珊蒂跑出的11秒28最终是两场半决赛中的最快成绩，让她以刚猛姿态晋级。

珊蒂在星期四（24日）的预赛中排名全场第二，直接晋级半决赛。她当时与上个月刚在中国田径锦标赛上创造11秒08本季亚洲最快成绩的17岁中国新星陈妤颉同组，并以0.02秒的微差落后。但两人在接近终点线时明显减速，相信是为了留力备战今天的半决赛与决赛。

两人在半决赛中终于被错开，陈妤颉最终在第二组半决赛中以11秒41排名第二，总排名第四，同样获得决赛资格。

排在珊蒂和陈妤颉之间的是巴林好手埃迪迪翁·奥迪翁（Edidiong Odiong，11秒33）和泰国女将吉拉帕·卡农达（Jirapat Khanonta，11秒41）。

同样角逐了女子100米半决赛的另一名我国短跑女将陈绪洳则以11秒72总排名第12，无缘决赛。

马克·路易斯无缘男子100米决赛

我国“男飞人”马克·路易斯在前一天的100米预赛中跑出赛季最佳的10秒33，连续两届亚运会闯入半决赛。但在星期五的半决赛中，这名新加坡男子100米短跑全国纪录保持人却无法提升成绩，以10秒37排名全场第16，无缘决赛。

马克·路易斯以10秒37排名全场第16，无缘男子100米决赛。（关俊威摄）

马克·路易斯在三年前的杭州亚运会上的预赛和半决赛中，接连刷新个人最佳成绩。他当时在半决赛中跑出的10秒27，更是打破了尘封22年的全国纪录。

值得一提的是，唯一在预赛中跑进10秒以内（9秒95）的泰国“飞人”普里布勒·汶颂（Puripol Boonson），在半决赛中已以创大会纪录的9秒91，强势挺进决赛。