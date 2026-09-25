爱知—名古屋亚运会星期五（9月25日）决出三人篮球项目的奖牌归属，韩国男篮和日本女篮在分别击败卡塔尔和菲律宾后，首次夺得此项目的亚运金牌。

三人篮球于2018年首次亮相亚运会，不过前两届的男女冠军中国和中华台北均没能闯入四强。

以D组盟主身份杀出的韩国男篮在晋级路上，先后淘汰了卫冕冠军中国和菲律宾。决赛中，面对上届银牌得主卡塔尔，队中球星李周永独揽九分，命中三记远投，率队取胜。铜牌归属于以21比10力克菲律宾的伊朗。

本周对于韩国篮球队来说，捷报连连，在当天早些时候进行的女子三人篮球铜牌赛中，韩国女队以21比8大胜泰国队，摘下铜牌。韩国五人男子篮球队已在上星期天（20日）的五人制决赛中登顶；而韩国女子五人篮球队也在星期五的半决赛中击败中国队，挺进决赛。

在女子决赛中，日本队凭借七记远投，以21比11轻取菲律宾，首次夺冠。

赛中，菲律宾虽然在开局能和日本队过招，但日本队的双枪平下结贵和堀内樱花此时开火，各投进三记远投，很快终结了比赛悬念。

新加坡男女队首次参赛表现亮眼

新加坡男队（白衣）在小组赛中战胜菲律宾，并凭借这场胜利闯进附加赛。（关俊威摄）

新加坡本届首次参与三人篮球较量。我国女队在16支参赛队伍中名列第八，创下了历史最佳战绩，并在东南亚代表团中排名第三。

我国女队在2023年东运会获得第七名，2025年东运会升至第五名，如今在亚运会赛场上再创新高。

我国男队则在16支队伍中排名第九，距离八强一步之遥，在东南亚队伍中仅次于闯入四强的菲律宾。

尽管与东道主日本队和亚洲杯银牌得主韩国队分为一组，但我国男队在比赛中依然展现出极强的竞争力，其中包括以17比21惜败给日本队。这也延续了他们此前夺得东运会银牌，以及在共运会闯入前六的上升势头。