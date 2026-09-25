29比37，这是19岁的许渼荟星期五（9月25日）最后上场时，她一人要面对的逆境。这名新加坡重剑好手必须在三分钟内，把这八分的劣势扭转过来，否则团队作为一号种子，第一场比赛就会出局。

这场比赛的三天前（22日），许渼荟在亚运个人赛止步八强。没能拿到奖牌，她难过不已。三天后，团队需要她挺身而出，她做到了。

三分钟内，她打出了12比4，比分变为41比41。然后进入一剑致胜阶段，许渼荟一剑得分，让大部分时间落后乌兹别克斯坦的新加坡反败为胜，确保拿到亚运史上第一枚女子重剑团体赛奖牌。

（左起）陈逸恩、霏尔扎、许渼荟和可丽雅，为新加坡夺下女子重剑队在亚运赛场的历来第二枚奖牌。（新加坡全国奥理会提供）

奖牌的颜色最后是铜色，团队在半决赛35比45输给最后的亚军韩国，冠军则是中国。但八强胜利的刺激和喜悦，对我国女队来说，到了比赛结束后依然深刻。

许渼荟临近赛前才知末棒上阵

击剑团体赛九个回合中，三名选手要轮番上阵各三个回合。第九回合是关键性决胜阶段，选手需要有“大心脏”，然而许渼荟直到比赛前约五到10分钟，和队友们查看排序时，才知道她们的教练，也是许渼荟的父亲许立杰，让女儿成为最后一棒。

许渼荟说，自己在最后一回合前紧张不已，甚至没有看完队友可丽雅的比赛。

她说：“我很惊讶我是最后一棒，因为教练没有告诉我。在个人赛表现（欠佳）后，对上乌兹别克斯坦完成逆转，拿到奖牌，我感觉是个圆满的时刻。”

许渼荟（左）拿下致胜一分，确保新加坡首次在亚运会拿到女子重剑奖牌。（海峡时报）

谈到致胜的那一分，许渼荟说是队友陈逸恩的支持给了她信念。“我和她经常一队，她一直告诉我‘我知道你什么都能做到，如果只需要一分，你可以做到”，所以在那一分，我的脑海里响起了她的声音。”

拿到奖牌这一天是中秋节，月圆人团圆，不止许立杰近距离见证女儿上演奇迹，许渼荟的母亲、前击剑总会会长萧慧莉也在看台度过了紧张又欣慰的时刻。新加坡获胜后，许渼荟分别紧紧拥抱了双亲。

许立杰（左）在赛后紧紧拥抱女儿许渼荟。（海峡时报）

许渼荟（左二）在赛后激动地和母亲、前击剑总会会长萧慧莉拥抱。左为新加坡代表团团长吴启元，右后方为现任击剑总会会长陈建元。（新加坡全国奥理会提供）

许立杰：曾暗示过女儿最后上阵

对于为何让女儿最后上阵却没告诉她，许立杰喊冤说，自己前一天晚上和她交谈时，就曾暗示她，而且她最近几次比赛都是最后一棒。

他说：“我说‘某人可能成为某队的最后一员，你可以应付她们，对吗？’”不过，许渼荟却以为在本届个人赛夺银的队内“大姐”可丽雅（26岁）将担任最后一棒。

事实上，许渼荟已经不是第一次上演这种逆转，她曾在2024年的青年世界杯对垒西班牙时，同样在落后八分下完成逆转。许立杰说：“我的试验告诉我，让她做最后一棒有时会有意想不到的效果，那也会从可丽雅身上分担一些压力，这在我们赢得亚锦赛铜牌的过程中很有效。”

已经从莱佛士书院毕业的许渼荟和从新加坡体校毕业的陈逸恩（20岁），因为今年下半年繁忙的训练和比赛日程，已经获批准延迟一个学期，到明年1月才入学新加坡国立大学。另一名队员霏尔扎（22岁）同时忙于南洋理工大学课业和击剑，不久前还遭遇两处肌肉受伤，两个星期前才能走路，这次作为替补，没能上场。

女子重剑队连创历史 下来着眼奥运

可丽雅这次在亚运会收获两枚奖牌，成为新加坡击剑队在亚运赛场上拿下最多奖牌的运动员。（新加坡全国奥理会提供）

在刻苦训练下，感情融洽的女子重剑队在过去一年多不断写下历史。可丽雅去年拿下亚锦赛个人铜牌，星期二也在亚运会个人赛摘银。她们在亚运会拿下团体铜牌，今年6月少了霏尔扎，多了谢宁仪的团队也拿下亚锦赛团体铜牌，这些都是历史首次。

许立杰说：“我们正一步一个脚印、稳扎稳打地向2028年洛杉矶奥运会的参赛资格迈进……尽管我们不能因此沾沾自喜，但这确实证明了我们有能力与区域最顶尖的队伍一较高下。我希望在未来两年里，凭借我们的努力与好运，能够最终以团队身份获得奥运参赛资格——那将是一个意义非凡的里程碑。”