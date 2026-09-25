新加坡短跑女王珊蒂星期五（9月25日）在爱知—名古屋亚运会女子100米决赛上，不敌17岁中国新星陈妤颉，以11秒21的成绩连续两届亚运会收获这个项目的银牌。

11秒21仅仅比她在2023年田径亚锦赛上创造的11秒20全国纪录慢0.01秒，不过这已是她本季的最佳成绩。她此前的赛季最佳成绩，是7月在格拉斯哥共运会上创造的11秒24。

虽然差一点就能打破全国纪录，但珊蒂没有遗憾，赛后尽显好心情。

承认冲着金牌而来 但对成绩非常满意

她说：“随着年龄增长，你其实不知道自己什么时候还有机会参加这样的综合运动会。所以，这届比赛对我来说意义实在重大。

“因为我不只是来参赛而已，我还有机会争夺奖牌，而且目前身体状态很好，也很健康。能够做到这一切，我真的非常感恩。

珊蒂在女子100米决赛斩获银牌后，难掩激动地高举国旗兴奋庆祝。（关俊威摄）

“说实话，我今天是冲着金牌而来的，但我也知道，竞争非常激烈。”

刚刚过30岁生日的珊蒂接着笑说：“你看看陈妤颉小姐，她真的是个速度很快的小女孩。但我相信我也逼出了她的11秒06。

“能够再次站上领奖台，我真的非常感激。整体来说，我对自己的表现感到非常开心。”

珊蒂（面向镜头）和陈妤颉赛后互相拥抱祝贺对方，体现场上竞技，场下互敬的体育精神。（关俊威摄）

珊蒂在三年前的杭州以11秒27摘下100米银牌，终结新加坡在亚运会上长达49年的奖牌荒。在那之前，新加坡田径队在亚运会上夺牌是在1974年。

随着上届女子100米金牌得主、中国的葛曼棋在预赛中受伤无缘半决赛，本届赛事的100米肯定会有“新后”诞生。

最终，陈妤颉以创大会纪录的11秒06获得了金牌，巴林选手埃迪迪翁·奥迪翁（Edidiong Odiong）以11秒33获得铜牌。

陈妤颉上个月刚在中国田径锦标赛上，以11秒08创造本季女子100米亚洲最快成绩，成为本届亚运会“女飞人”大战的夺冠最大热门。

在星期四（24日）的预赛中，她不负众望以11秒41总排名第一。珊蒂以0.02秒之差落后，并以全场第二快的成绩取得半决赛资格。

在决赛进行前三小时的半决赛中，珊蒂发挥出色，以11秒28全场第一名杀入决赛，陈妤颉继续跑出11秒41，以第四名进入决赛。

然而，这名中国短跑冉冉之星在决赛中发威，以11秒06毫无悬念地收下金牌。

珊蒂为200米做好准备

珊蒂星期六（26日）将出战她的强项200米。她在上届亚运会以23秒03封后，成为继1974年德黑兰亚运会勇夺女子400米跑金牌的徐瑞莉后，第一位在亚运会赢得金牌的新加坡田径运动员。

本届亚运会，珊蒂无疑将竭力创造历史，成为亚运史上首名在女子200米项目中实现卫冕的运动员。

在100米取得佳绩后，珊蒂表示已为200米做好准备。

泰国好手普里布勒两破大会纪录勇夺男子100米金牌

男子100米方面，泰国“飞人”普里布勒·汶颂（Puripol Boonson）状态爆棚，连续在半决赛和决赛中打破大会纪录，最终以9秒90勇夺金牌。

他是预赛唯一跑进10秒以内（9秒95）的选手。到了半决赛，他交出了9米91的成绩单，决赛再将成绩提升至9秒90。

我国“男飞人”马克·路易斯在预赛跑出赛季个人最佳的10秒33后，无法在半决赛中更上一层楼，最终以10秒37排名全场第16，无缘决赛。