在星期五（9月25日）展开的WTA新加坡网球公开赛八强争夺中，赛会六号种子莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）以6比2、7比5击败头号种子俄罗斯好手米拉·安德列娃（Mirra Andreeva），本赛季首次晋级半决赛。

这场胜利是莱拉本赛季至今取得的最重要胜利，也是她职业生涯中第九次击败世界排名前10的球员。这名加拿大好手也延续了自己在硬地赛场对阵米拉的统治力，她曾在2023年香港站和今年8月的多伦多站两次硬地交锋中取胜。

米拉（图）未能适应新加坡公开赛的硬地赛场，仅抵抗了1小时32分钟便败下阵来。（法新社）

莱拉首盘比赛以6比2轻松取胜后，次盘继续利用米拉的失误占据上风，率先取得5比2的领先。米拉随后展开反击，一度将比分追至5比5重燃逆转希望，但莱拉在第12局再次破发，最终以7比5结束这场耗时1小时32分钟的对决。

莱拉将在星期六（26日）的半决赛，首次迎战赛会五号种子玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）。曾获法网亚军的玛雅以两局6比2击败上届冠军兼四号种子比利时的埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），成功晋级四强。

这不仅是玛雅继6月以资格赛球员身份闯入法网决赛以来，职业生涯第二次跻身巡回赛半决赛，还收获了对阵世界前20球员的首场胜利。这名波兰球员本周已出战三场，总共仅丢掉11局，可谓势不可挡。

王欣瑜先盛后衰遭逆转

同样晋级半决赛的还有俄罗斯的塔季扬娜·普罗佐罗娃（Tatyana Prozorova），她在先失一盘的情况下实现逆转，以3比6、7比5、6比4击败中国的王欣瑜，职业生涯首次闯入WTA巡回赛级别的半决赛。

塔季扬娜将迎战澳大利亚球员塔莉娅·吉布森（Talia Gibson），后者以6比1、4比6、6比2战胜七号种子、希腊名将玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）。

双打方面，由澳洲球员艾伦·佩雷斯（Ellen Perez）和日本球员加藤未唯组成的跨国组合，以7比5拿下首盘。两人在次盘以5比2领先之际，对手俄罗斯搭档索菲娅·兰谢列（Sofya Lansere）／塔季扬娜·普罗佐罗娃（Tatiana Prozorova）突然退赛，得以晋级半决赛。