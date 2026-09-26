距离爱知—名古屋亚运会开幕式已过了一个星期，我国羽毛球头号男单骆建佑星期六（9月26日）上午终于在一宮市总合体育馆亮相。

在首圈轮空后，他在32强赛中迎来世界排名只比自己低一位的印度好手叻斯亚·森（Lakshya Sen），最终以21比12、15比21、21比14旗开得胜。

骆建佑本场较迟进入状态，一度以1比5落后对手，但他之后突然找到手感，在连追11分以12比5反超后便不再回头，以21比12先下一城。

双方次局则战得胶着，最终被叻斯亚·森以21比15拿下，追平大比分。

决胜盘，双方在经过一番激战后，最终由骆建佑以21比14锁定最后胜利。

这是世界排名第13的骆建佑连续第二次打败叻斯亚·森。两人上一次交手是在今年4月举行的亚洲羽毛球团体锦标赛，骆建佑当时以2比1逆转获胜。

两人此前共交手11次，叻斯亚·森以7胜4负占优，但随着这场胜利，骆建佑已将双方的交手战绩提升至5胜7负。

骆建佑将在同日稍迟举行的16强赛中与孟加拉球员辛格·古拉布（Singha Gourab）或马来西亚选手贺首维争夺复赛权。

比起上届杭州亚运会，新加坡羽毛球队这次在名古屋可谓“势单力薄”，只有四名球员参赛。

除了骆建佑之外，参赛的还有头号女单杨佳敏和男双组合洼纯佑／高永杰。

洼纯佑／高永杰星期五（25日）已经登场，他们在首圈速胜尼泊尔组合后，稍后将大战韩国组合姜珉赫／奇东柱。

杨佳敏也将在稍后与马尔代夫球员阿卜杜勒 ·法蒂玛特 （Abdul Fathimath）争夺16强席位。