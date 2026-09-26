第五次参加亚运会，可惜无法连续两届拿下奖牌，新加坡皮艇好手陈洁娴星期六（9月26日）在比赛后谈到家人的支持时哽咽落泪，也欣慰看到女队成长。对于未来，她表示还没有打算，但退役“言之过早”，期待下来回国休息。

34岁的陈洁娴三年前在杭州亚运会皮划艇静水女子单人皮艇500米赢得历史性银牌。这回来到爱知县三好市三好池出战同一项目，她在雨中起步稍慢，虽然在前期保持第三名，但后来被追上，在八名选手中以2分00秒517排名第四，无缘领奖台。

冠军由今年在亚锦赛拿到金牌的中国选手王楠获得，时间是1分55秒999。她刚在星期五（25日）的中秋节迎来26岁生日，并在同日和队友们摘下女子500米四人皮艇金牌。

乌兹别克斯坦的阿林娜·塔纳特米舍娃（Arina Tanatmisheva，1分57秒769）和哈萨克斯坦的斯泰拉·苏卡诺娃（Stella Sukhanova，1分59秒688）分别摘下银牌和铜牌。

第五次亚运会之旅就此结束，陈洁娴说：“当然我想要拿奖牌，不过这几年相当有趣，我很庆幸我能有我的家人、姐妹和教练给予我的全部支持，所以我很高兴我为了自己、他们和国家完成比赛。”

她的家人和上届一样到场观赛，谈到家人，陈洁娴在媒体面前开始激动，边说边哽咽：“我真的很感激他们能来到这里。”

陈洁娴开局不错，保持在第三，可惜在中段被追上，最后无缘奖牌。（关俊威摄）

对于还会继续职业生涯多久，陈洁娴说：“谈这个（退役）还有点太早，我只想到要回家睡午觉。这个过程非常漫长，我们从巴黎奥运会后就开始准备。我通常每一年安排计划，我期待能好好休息。”长期在澳大利亚训练的她下来将回新加坡，花时间陪伴家人。

和上届两人相比，这届赛事包括陈洁娴在内，新加坡共派出五名皮艇女将出战，和男队人数一样多，对此她感到欣慰。她说：“很高兴看到我们终于有一个庞大的女队，我和她们一起训练一段时间，很欣慰看到她们团结在一起。我期待她们能在未来为新加坡继续撑旗。”

吕淂亚运首秀得第八

同日我国20岁男将吕淂也晋级男子单人皮艇500米决赛，他上午以1分48秒630的成绩拿下半决赛全场第二，获得决赛资格。不过在星期四（24日）的两场预赛中，已经有六名时间更短的选手直接晋级决赛，不参加半决赛。面对这些强敌，吕淂在决赛于九名选手中排名第八，时间是1分52秒170。

吕淂从半决赛突围，意味着新加坡所有参赛选手这次都拿到决赛资格。（关俊威摄）

第一次参加亚运会的他说，自己在半决赛面临很大压力，可是进入决赛就放开心态。“因为我一直在想，如果我没能晋级决赛怎么办，那会挺丢脸。我只是专注于我能做的，执行比赛计划，结果不错。

“在那之后，我感觉卸下肩上的重担，整个人也真正振作起来去拼搏。我重新燃起那种想要赢回来的渴望，当时虽然因为连番比赛有些疲惫，但心态上其实相当兴奋、干劲十足。”

这也是皮划艇静水项目的最后一天，新加坡在本届赛事所参加的六个项目全部闯入决赛，虽然没有奖牌，但我国整体也和亚洲列强缩小差距。中国以8金2银共10枚奖牌成为大赢家。