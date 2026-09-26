竞技体育无关年龄。这句话，在这届亚运会上让我有了特别深的感触。

在东京水上运动中心的游泳赛场，我看到许多16岁以下的运动员，他们都还在念中学，却已经站上亚运会决赛的赛道，甚至站上领奖台。

每名运动员结束预赛或决赛后，都必须经过混合采访区才能离开。泳池通往混采区的那段路，也成了各国选手短暂交流的地方。

有一场女子预赛结束后，我听见两名来自不同国家的运动员用英语聊天。

其中一名女生看起来特别稚嫩，另一人问她：“你今年几岁？”

“14岁。你呢？”

“17岁。”

男子400米个人混合泳决赛后，我也在混采区听到类似的对话。

夺冠的是日本17岁高中生小岛梦贵。他以4分07秒02打破大会纪录，站上最高领奖台。来自菲律宾的同场比赛对手桑托斯（Santos）在混采区遇见他，第一句话便是：“你才17岁？做得好！”

“才17岁”，在这里似乎成了一种惊叹。

后浪推前浪 屡破赛会纪录

这届亚运会，有中国泳手徐嘉余这样的老将依旧闪耀赛场，继续收获金牌；也有一群还在念中学的“小孩哥”“小孩姐”，带着初生之犊不畏虎的冲劲，在亚洲赛场频频夺冠、刷新纪录。

男子200米蛙泳，日本17岁小将大桥信游出2分04秒83，打破世界纪录。

13岁的于子迪在自己所参加的三个个人项目中全部站上最高领奖台。（路透社）

中国游泳队年龄最小的泳将是13岁的于子迪，参加女子200米蝶泳、200米个人混合泳和400米个人混合泳三个项目，不仅全部夺得金牌，更分别刷新大会或亚洲纪录。

年龄在他们身上似乎从来不是限制。

同龄人耀眼 激励狮城小将

新加坡游泳队这次也派出不少年轻选手，29名队员中有九人年龄在17岁以下。对他们来说，这趟亚运之旅除了比赛本身，也是一场近距离观察顶尖年轻运动员的经历。

16岁的林以妍就是其中之一。她告诉我，看到于子迪等选手不断打破亚洲纪录、大会纪录，让她深受鼓舞，也希望有一天自己能够成为像他们一样的运动员。

“当我发现自己和他们的年龄其实相差不远时，更让我觉得年龄真的只是一个数字。只要你愿意努力，就能够做到任何你下定决心去做的事情。”

从13岁到17岁，从还在念书的高中生，到站上亚运会最高领奖台的冠军。竞技体育有意思的地方就在于，它和大学毕业找工作不太一样。走进职场后，年轻人往往需要先累积经验，再一步步获得机会；但在竞技场上，没有人会因为你只有13岁，就让你等几年再来。

因为只要你游得够快，领奖台就在那里。