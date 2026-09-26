新加坡女子花剑队星期六（9月26日）在爱知—名古屋亚运会与香港队展开经过激烈较量后，35比45不敌对手，无缘进账我国击剑队本届的第四枚奖牌。

新加坡队被列为赛会四号种子，与实力不俗、五号种子香港队在八强相逢，争夺站上领奖台。

我国奥运选手阿米塔打头阵，迎战郑晓为，先声夺人，本届个人赛铜牌得主黄颉歆随后上场，对垒梁雅蕾为新加坡守住7比5领先优势。

章可美上场时，对手是杭州亚运会个人赛铜牌得主陈诺思，后者表现出色，以15比11反超比分。

阿米塔随后对垒梁雅蕾，无法缩小差距。再度上场的章可美也无力招架，香港的郑晓为在第五个回合以23比15领先我国。

在之后的两个回合里，香港始终保持着至少10分的领先优势。阿米塔再度出场，她对垒陈诺思拿下11分，将两队的差距从24比35缩小为35比40。

最后登场的是黄颉歆，迎战郑晓为她表现顽强，但我国最终还是35比45败下阵来，无缘晋级半决赛。

在过去几日的比赛中，我国凭借黄颉歆的女花个人赛铜牌、可丽雅的女重个人赛银牌和女子重剑团体赛铜牌，在奖牌榜上位居第五。