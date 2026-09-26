（巴黎法新电）法国新帅齐达内（Zidane）在星期五（9月25日）举行的欧洲国家联赛执教首秀中，凭借队长姆巴佩（Mbappe）的进球在客场1比0小胜土耳其，但姆巴佩在射门时意外受伤让胜仗蒙上阴影。在另一场焦点战中，曼奇尼（Mancini）重新掌舵意大利队的回归首秀却以0比2不敌比利时。

作为1998年法国夺得世界杯冠军的大功臣，齐达内自今年7月底接替德尚（Deschamps）出任蓝衣军团主帅以来，首次亲自在教练席指挥比赛。

本场A1组比赛在距离伊斯坦布尔约100公里的伊兹米特科贾埃利体育场打响。下半场开场仅九分钟，皇家马德里（Real Madrid）超级巨星姆巴佩打破场上僵局，为法国队取得领先。然而，他在完成射门的过程中不慎弄伤自己，在试图坚持几分钟后因剧烈疼痛无奈被替换下场。

齐达内赛后受访时表明，这名法国队历史最佳射脚将无法参加未来10天内的剩余三场欧国联比赛。“情况不太好。很遗憾，我认为他不得不先回家，我们不想冒任何风险。他在射门时膝盖过度伸展，情况不容乐观。”

失去队长的法国队随后顶住压力守住胜局；土耳其队门将卡基尔（Cakir）在比赛尾声因在禁区外用手破坏巴尔科拉（Barcola）的单刀球而被红卡罚下。接下来，缺少姆巴佩的法国队将在下星期一（28日）前往布鲁塞尔客场挑战比利时队。

曼奇尼回归吞败 罗马主场嘘声一片

在罗马奥林匹克体育场，自世界杯八强战不敌冠军西班牙队后首次亮相的比利时队，让曼奇尼重返意大利国家队饮恨沙场。

名帅曼奇尼回归意大利国家队执教，但首秀就吞下败仗。（法新社）

巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）小将戈茨（Godts）在第20分钟单刀破门为比利时取得领先；易边再战后，替补登场的卢克巴吉奥（Lukebakio）禁区外破门，将比分扩大为2比0。

曾于2018至2023年间执教意大利并率队勇夺2020年欧锦赛冠军的曼奇尼，赛后面对关于连续无缘世界杯的惨痛经历是否仍阴魂不散的提问时说：“我们需要积极思考，而不是一味地纠结于过去发生的事情。无论如何，我们现在无法改变已经发生的事。”

回归首秀吞下败仗后面对主场近5万名观众发出的阵阵嘘声，曼奇尼则坦言：“这很正常，也是足球的一部分。”

在星期五的其他场次比赛中，效力于富勒姆（Fulham）的查尔斯（Charles）在补时阶段完成绝杀，帮助北爱尔兰客场1比0险胜格鲁吉亚。此前，大巴黎球星克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）为格鲁吉亚罚丢一记点球。

同组B2另一场比赛中，西坎（Sikan）建功帮助乌克兰客场1比0力克匈牙利，乌克兰在比赛尾声被罚下一人的情况下守住胜果。

在B4组，神锋莱万多夫斯基（Lewandowski）领衔的波兰队0比0逼平波黑；伊萨克（Isak）与吉欧克勒斯（Gyokeres）联袂破门，帮助瑞典在斯德哥尔摩2比1击败罗马尼亚。