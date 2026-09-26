（曼彻斯特综合电）据知名体育媒体《竞技》（The Athletic）报道，英超卫冕冠军曼市（Manchester City）面临的115项违反英超财务规则指控中，除其中一项外，其余114项指控均被独立委员会裁定成立。如果消息属实，这将是英格兰足球史上最具震慑力的判决之一，曼市预计将提出上诉。

曼市被指控在2009-10至2022-23球季期间违反财务规则，包括未如实提供赞助收入与营运成本等财务资讯。由三人组成的独立委员会在经过近三个月的听证会后作出上述裁决。曼市方面至今坚决否认违规，并在发给英国媒体的声明中强调，英超的法律程序仍在进行且受严格保密条款约束，球会八年来始终尊重正当程序，并期望英超管理层作为独立、公正的监管机构行事。对此，英超官方发言人则拒绝置评。

对于曾豪夺八座英超冠军和一座欧冠奖杯的“蓝月亮”曼市而言，此案不仅关乎声誉，更可能带来严重的竞技惩罚。法律专家指出，委员会可能的制裁手段范围极广，较温和的包括转会禁令、巨额罚款与扣分，最严厉的后果甚至可能是逐出英超联赛。在此之前，埃弗顿（Everton）和诺丁汉森林（Nottingham Forest）曾因较小规模的财务违规分别被扣除八分与四分。

专长于体育争议的Quillon律师事务所合伙人哈格里夫斯（Hargreaves）说，这一传闻中的裁决并非事件的终局，而是这场备受瞩目的体坛法律战迈入新阶段的起点，双方接下来的上诉攻防势必更加激烈。

英国下议院文化、媒体与体育委员会主席卡罗琳·戴恩内奇（Caroline Dinenage）对此回应时指出，案件对英格兰足球影响深远，程序的漫长与高昂成本引发对整个足坛财政公平的担忧，她呼吁在遵循正当程序的同时，相关后续工作应尽快完成。