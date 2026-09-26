（旧金山路透电）据美国体育媒体ESPN星期六（9月26日）报道，金州勇士（Golden State Warriors）已跟当家球星柯里（Curry）达成一份为期两年、总价值1亿1600万美元（约1亿4800万新元）的提前续约协议。

据报道，协议包含2028-29赛季的球员选项（player option）。报道还指出，柯里本次续约比他原本有资格签署的最大额度少了2000万美元，以便让勇士在下一个休赛期腾出更多薪资空间来补强。自今年8月有资格签署一份两年1亿3670万美元的顶薪合同以来，柯里和球队据报道就一直在共同探讨多套续约方案。

如果柯里履行完这份至2028-29赛季的合同，那将是他美国职业篮球联赛（NBA）职业生涯的第20个赛季，且全部效力于勇士。

现年38岁的柯里在上赛季因困扰已久的膝伤仅出战43场比赛。尽管受到伤病影响，他依然场均轰下26.6分、命中4.4记三分球并三分出手11.3次，这三项数据均高于其职业生涯的平均水平。

作为2009年首轮第七顺位被选中的12届全明星巨星，柯里坐拥两座得分王、两座常规赛最有价值球员（MVP）、一座总决赛MVP，以及四座NBA总冠军奖杯。然而，勇士刚经历一个37胜45败的艰难赛季，这是他们自2010-11赛季（36胜46败）以来在非缩短赛季中的最差战绩。

本周早些时候，柯里曾表示希望在下星期二（29日）训练营开启前，在未出现任何波折的情况下完成续约。

柯里在星期三（23日）说：“能够重新投入工作令人兴奋。我觉得自己在这个休赛期保持极佳状态，对于身体状况完全没有任何顾虑……我已经迫不及待想重返赛场。”

柯里职业生涯场均贡献24.8分、4.0记三分球和9.4次三分出手，其中三分命中数和出手数都高居NBA历史第一，职业生涯91.2%的罚球命中率同样创下联盟纪录。此外，他还保持NBA历史上三分球命中数（4248记）和出手数（1万零73次）的最高历史纪录。