（东京综合电）爱知—名古屋亚运会跳水项目星期六（9月26日）在东京水上运动中心拉开战幕。中国“梦之队”展现出无可匹敌的统治力，在首个比赛日包揽双金——陈芋汐／卢为摘得女子双人10米跳台冠军，王宗源／郑九源则在男子双人3米跳板封王，迈向队史亚运“百金”大关。

自1974年首次参加亚运会以来，中国跳水队在过去13届赛事中从未让任何一枚金牌旁落，累计已夺得90金。本届亚运会跳水项目共设10枚金牌，若能再次实现金牌包揽，中国队就将达成亚运100金的里程碑。

在率先举行的女子双人10米台决赛中，陈芋汐与卢为搭档，五轮动作发挥无懈可击一路领先，最终以347.82分、领先第二名朝鲜组合30.18分的绝对优势轻松夺魁。韩国组合获得铜牌。

这对搭档在今年5月才首次联手征战国际大赛，便在世界泳联跳水世界杯总决赛中加冕。在职业生涯中多次经历搭档变动的陈芋汐，在接受新华社采访时坦言这并无太大困难。“无论是换搭档，还是训练期间的调整，都是非常正常的事情，主要是身份和心态需要及时转换。”

重返曾夺得东京奥运会首金的“福地”并再次登顶，陈芋汐感慨万千地说：“我人生中的第一枚奥运金牌就来自双人10米跳台，也是在这片场地。如今重回这里，我感觉自己的心态更成熟了，兴奋感大于紧张，也会更享受比赛过程。”

我国小将关嘉恩／湛蕊嫣也参与了该项目的角逐。这对在去年年底泰国东南亚运动会上摘银的年轻拍档，最终跳出207.18分。她们仅以1.38分的微弱差距落后于中国澳门组合，名列全场第六。

在随后进行的男子双人3米板决赛中，王宗源与郑九源同样未给对手留下任何机会。两人凭借教科书级别的同步性一路领跑，最终以465.87分强势夺冠，领先第二名日本组合的优势高达110分之多。马来西亚组合则获得该项目铜牌。