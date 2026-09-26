（名古屋法新电） 11岁的日本电竞神童栗原悠希星期六（9月26日），在爱知—名古屋亚运会电子竞技项目《魔法气泡冠军版》（Puyo Puyo Champions）决赛中，横扫多名年龄比自己大上多达三倍的对手斩获金牌。这名创下日本亚运历史最年轻夺冠纪录的小将，赛后直言自己感到“很害羞”。

作为本届亚运会日本代表团中最年轻的参赛选手，这名戴着眼镜的小学生在决赛中展现出惊人的镇定，以10比2的比分横扫韩国选手姜东信斩获金牌。这不仅使他成为东道主日本在亚运会历史上最年轻的夺金选手，也为日本代表团摘得本届亚运会首枚电竞金牌。

《魔法气泡冠军版》是一款益智游戏，玩家通过将相同颜色的气泡对齐消除来清空屏幕。在整个赛事期间，栗原悠希全程表现得泰然自若，凭一系列令人惊叹的连消操作一路过关斩将。在半决赛中，他以10比1的大比分横扫了28岁的泰国“老将”塔那拉克，轻松挺进决赛。

小学一年级启蒙 今年刚获职业选手执照

有趣的是，即使在决赛开局0比1落后、随后实现逆转击败24岁的韩国对手后，栗原悠希依然面无表情，甚至难以挤出一丝微笑。他受访时解释说：“说实话，我当时觉得有点不好意思，所以不太能把表情表现出来，脸上的变化也不大，”

站在最高领奖台上，他在接过沉甸甸的金牌时微微躬身，并向全场观众小幅挥手致意。“我真的很开心。金牌真的很漂亮、闪闪发光，而且很沉。

“还有，那个毛绒玩具吉祥物超级可爱，而且它也是金色的，太酷了。”

栗原悠希在小学一年级时开始接触《魔法气泡》，随后很快便开始参加各类赛事并频频夺冠。今年4月，他正式获得了职业选手执照，在日常比赛中战胜成年选手已是家常便饭。他在本届亚运会开赛前说：“要兼顾学校上课和补习班确实挺辛苦的，但这真的非常有乐趣，”

自1951年首届赛事举办以来，亚运会官方并未留存最年轻获奖者的完整历史数据。不过，印度尼西亚选手布恩加·尼玛斯曾于2018年雅加达亚运会上以12岁之龄斩获女子滑板铜牌；而在三年前的杭州亚运会上，中国13岁小将崔宸曦则在女子街式滑板比赛中问鼎金牌。栗原悠希本次以11岁之龄夺冠，无疑再次刷新了亚运会年轻金牌得主的传奇纪录。