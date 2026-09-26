在星期六（9月26日）进行的爱知—名古屋亚运会羽毛球16强中，新加坡代表骆建佑在男单比赛中旗开得胜，男双洼纯佑／高永杰则遗憾出局。

世界第13的骆建佑此前没在巡回赛与马来西亚的世界第48球员贺首维交过手。两人首次隔网相对，骆建佑表现出色，首局以21比14拿下。

次局，贺首维表现顽强，两人刚进入比赛时打得不分上下。不过，骆建佑很快就压制住对手，以11比7率先进入局间休息。

之后，骆建佑继续扩大领先优势，最终以21比14胜出，并取得八强资格。

这是骆建佑首次晋级亚运会八强，他三年前在杭州亚运会止步32强，如今进一步缔造个人最佳成绩。

他接下来的对手还没产生，大概率会是世界第一的佐纳丹，后者的对手是来自斯里兰卡的内塔辛赫（Nettasinghe）。

男双方面，世界第42的洼纯佑／高永杰挑战世界第14的韩国组合姜珉赫／奇东柱，以14比21、12比21落败，整场比赛用时38分钟。

杨佳敏的女单比赛还未进行，对手是赛会五号种子、泰国名将拉查诺。

星期六的冷门来自中国好手李诗沣，身为杭州亚运会冠军的他，意外被韩国球员崔智勋击败，无缘卫冕。