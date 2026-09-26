在连续两届亚运会夺得女子100米短跑银牌后，我国短跑女王珊蒂星期六（9月26日）再以完美的方式开启她的200米卫冕战，以23秒10排名第二组预赛第一，强势晋级星期天（27日）的决赛。

由于有选手退出，人数减少，因此女子200米短跑取消了半决赛，三组预赛中排名前二和之后成绩最快的两名选手，将直接进入决赛。

珊蒂在三年前的杭州亚运会女子200米决赛中以23秒03封后，成为继徐瑞莉于1974年德黑兰亚运会勇夺女子400米跑金牌后，第一位在亚运会上夺金的田径运动员。她的教练库尼亚（Cunha）此前在接受《联合早报》的采访时承认，他们本届亚运会的首要目标是卫冕这个项目，成为亚运会史上第一人。

珊蒂同时也是2023年曼谷田径亚锦赛的200米金牌得主，虽然她在去年的上届赛事中以0.01秒落后刚刚在星期五（25日）扬威亚运会女子100米的中国17岁短跑新星陈妤颉，宣告卫冕失败，但珊蒂本季的最快成绩优于对手。

陈妤颉的200米最佳个人成绩为22秒84，是她今年5月在上海钻石联赛上创造。珊蒂的赛季最佳成绩为22秒78，个人最佳成绩也是全国纪录则是她在2023年世锦赛上所创造的22秒57。