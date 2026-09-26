新加坡乒乓球队星期六（9月26日）结束了爱知—名古屋亚运会征途，虽然没有奖牌进账，但年轻球员发挥不俗，闯入三个项目八强的成绩已经超越了团队的预期。

新加坡这一天总共有三位单打出战16强，两对双打征战八强，可惜都没能打败强敌过关。

头号男单郭勇在这一天迎来两场对垒新科男团冠军日本队队员的硬仗，他早上先是2比4输给松岛辉空，下午和队友冯耀恩在男双八强战挑战张本智和／篠塚大登。双方分数拉得很近，可是日本组合技高一筹，以11比9、12比10、11比9胜出，我国无缘闯入四强锁定奖牌。

新加坡乒乓总会高级高水平主管郑汉聪说，郭勇／冯耀恩的男双是我国最有望得牌的项目，双方分差接近，若不是我国在首局9比3领先的情况下被逆转，谁胜谁负还不好说。他说，团队虽然没有设定奖牌目标，也了解不容易得牌，但在这场比赛，我国输得有点可惜。

女队青年军胜香港成亮点

另外，在现场吵杂的比赛环境中，即将迎来16岁生日的黎明映无法发挥最佳水平，和搭档舒麟茜在八强赛0比3完败给香港的世界第三组合杜凯琹／吴咏琳。舒麟茜上午也在女单16强赛0比4完败给朝鲜好手金琴英，不过她和黎明映联手陈昭沄在早前女子团体赛3比2勇挫香港，跻身八强的表现还是成为球队本届亮点之一。

面对香港强档，黎明映（左上）和舒麟茜（右上）止步女双八强。（关俊威摄）

郑汉聪说：“我认为年轻球员展现了他们有能力做到的事，打败香港我觉得是没人料到的。”

女队主教练井浚泓也认同女队三名年轻选手打败香港，成绩超出预期。她说：“她们的发挥都十分出色，都发挥了自身的水平，只是这最后一场女双她们大概对自己的期望值更高一点，但我们配合的时间其实不长，相反香港比我们经验老道。

“我们这些年轻选手也受现场干扰很多，完全听不到球声，所以很着急，但是整体我对她们这次的表现非常满意。”

现场中国支持者众多，支持中国球员的声音相当洪亮，对于在同一个场地比赛，像黎明映这样缺乏经验的小将来说不容易。郑汉聪说，团队下来必须让年轻球员适应这种压力，以及加强类似于男双八强赛时发生的对于关键分的处理。

曾尖团体赛发挥欠佳 但仍是球队主将

我国头号女单曾尖在这次团体赛发挥欠佳，小组赛两负印度，过后在对垒香港一战坐板凳，让小将们有了闪耀的机会。她星期六（26日）在女单16强赛2比4输给韩国球员朱芊曦，就此止步。

井浚泓说，曾尖在团体赛背负着包袱，处理球较为保守，但她过后在个人赛有逐渐找回水平。“其实今天的单打跟朱芊曦打得相对较好。我也告诉她有时候起起落落输球很正常，谁都有输有赢，问题是在哪里跌倒要在哪里爬起来……不光是赢球的收获，输球其实也可以吸收很多经验。”

郑汉聪也说，曾尖还有不少需要进步的地方，但她对年轻球员来说还是“导师”般的存在，如果有朝一日新加坡年轻小将青出于蓝，对我国来说也是好事。

曾尖（右）2比4输给朱芊曦，止步女单16强。（新加坡全国奥理会提供）

新加坡男队方面，主教练高宁说，男队这次的整体发挥是正常水平，不过和强队来说依然有一些差距。

他说：“和强队对比的话，（我们在）处理球方面有一些不成熟，控球方面还需要多磨练。”高宁说，郭勇和冯耀恩在比赛中努力搏杀，可是在对方极力防守下，我国因为着急出现了一些失误，失去了不少分数，因此两人必须在控球和对于球的理解上有所加强。

郭勇则认为，这一天和日本球员的两场比赛，双方的技术其实是五五波，可是日本球员心态把控更强，是下来他要改进的地方。不过他说，自己在这两场比赛的发挥，让他对未来挑战强敌更有信心。

我国乒乓球队下来将转战北京，参加10月1日至11日开打的中国大满贯，争取在更大的舞台上继续吸收更多经验。