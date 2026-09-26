中国乒乓球好手林诗栋星期六（9月26日）在爱知—名古屋亚运会三线报捷，先在男双和队友黄友政晋级半决赛，接着在男单打败日本大将松岛辉空闯四强，过后联手蒯曼在混双决赛打败师兄师姐“莎头组合”王楚钦和孙颖莎夺金。

林诗栋在男双3比0（11比7、17比15、11比4）拿下中华台北组合冯翊新和郭冠宏，没多久后和帮助日本之前拿下60年来首枚亚运金牌的松岛辉空在八强上演精彩大战。

早上在16强已经先3比0拿下印度选手马努什的林诗栋，在前四局和松岛辉空打成2比2的情况下连下两局，4比2获胜，比分为7比11、11比3、11比7、11比13、11比7、11比6。林诗栋在胜利后兴奋不已，跳过围栏激动庆祝。

他下来和蒯曼再参加混双决赛，对上王楚钦和孙颖莎。尽管“莎头组合”的支持者众多，为他们打气的声音不断，不过林诗栋和蒯曼没有受到影响，以11比9、13比11、11比9、11比9打败“莎头组合”，拿下金牌。两人更在第四局一度落后六分的情况下上演逆转胜，让“莎头组合”卫冕梦碎。

（蓝衣左起）蒯曼和林诗栋4比0打败队友（红衣左起）孙颖莎和王楚钦，夺下金牌。（路透社）

林诗栋在赛后采访中表示，没想到能以4比0赢下来，很开心能赢下金牌，但更开心中国包办决赛提前锁定金牌。

他说：“我们今天一直处于一个下风的状态，然后也是在场上没有放弃，一分一分追。其实每一局都有落后，但是我们也是商量了很多，然后在场上也是抱着一个必胜的心态，去拼这场球。”

张本智和也出局 日本男单无缘夺冠

阿拉米德获胜后，和教练紧紧拥抱。（关俊威摄）

除此之外，日本男单也无缘在主场争金。除了松岛辉空被林诗栋淘汰，世界第三的张本智和也惨遭伊朗34岁老将诺沙德·阿拉米扬（Noshad Alamiyan）淘汰出局。

世界排名第344的后者鏖战七局，以11比9、11比7、3比11、11比6、14比16、6比11、11比9打败张本智和，为伊朗锁定奖牌，半决赛将对垒王楚钦。另一场半决赛由林诗栋对中华台北的林昀儒。

谈到对张本智和的胜利，阿拉米扬说：“我们在巴黎奥运会交手时，比赛很艰难，我输了那场，但是是很好、很接近的比赛。

“我很有信心拿下这场比赛，如果不是在比赛关键时刻一次发球失误，我有可能更轻易拿下。张本智和是一个好选手，很令人尊重。我发挥得很好，非常开心。”

除此之外，泰国世界第18女双素塔西尼和奥拉旺也爆出冷门，3比2打败韩国世界第五的申裕斌和朱芊曦。申裕斌上届亚运曾和田志希联手拿下女双金牌，比分是11比8、9比11、7比11、11比4、12比10。