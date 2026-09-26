爱知—名古屋亚运会男子足球复赛星期六（9月26日）下午打响，中国延续强势表现，以3比0完胜泰国，时隔28年再度闯入亚运会男足半决赛。这也是亚运男足自2002年改制由U23队伍参赛以来，中国首次挺进四强。

中国将在下星期三（30日）下午的半决赛中硬碰宿敌韩国，争夺一张决赛门票。

本场比赛中国首发大变阵，与小组赛稳定的首发阵容相比，主帅普切（Antonio Puche）作出四处调整，蒯纪闻、依木兰·买买提、向余望与彭啸临危受命先发登场，主力王钰栋累积黄卡停赛，超龄前锋张玉宁则暂列替补。

开场后中国采取积极的高位逼抢战术，在前场屡造险情。僵局在上半场补时阶段被打破，老将吴曦在前场右侧开出自由球直吊禁区，彭啸抢点垫射造成泰国球员自摆乌龙，帮助中国以1比0领先进入半场休息。

易边再战，中国在第47分钟扩大战果，蒯纪闻右路挑传，跟进的胡荷韬禁区中路空位补射破网，将比分改写为2比0。手握两球优势的中国阵脚稳固，第63分钟，朱辰杰头球摆渡助攻，替补登场仅数分钟的张玉宁门前抢点破门，为球队锁定3比0胜局。

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在2023年的U20亚洲杯八强赛中，中国在加时赛中以1比3憾负韩国，痛失当届世青赛资格。这场复赛的胜利，不仅让中国男足打破了改制后连续六届赛事无缘四强的宿命，也迎来了与韩国“算旧账”的机会。

日本一球克朝鲜 艰难挺进半决赛

在晚间6时30分上演的另一场焦点对决中，东道主日本遭遇朝鲜的严密防守。全场比赛日朝两队控球率几乎平分，东道主来势汹汹，共发起18次射门，而采取守势的朝鲜虽仅有10次攻门，但依靠防守反击屡造威胁。打破僵局的关键出现在前场，首发出任中锋的恩瓦迪凯（Nwadike）把握住机会破门得分，攻入全场唯一进球。

尽管朝鲜在终场前全线压上反扑，并在全场制造了12次解围封堵，但日本防线顶住压力力保球门不失，最终以1比0险胜过关，同样取得一张半决赛门票。