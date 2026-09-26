韩国在星期六（9月26日）以75比70险胜日本夺得爱知—名古屋亚运会女篮金牌，助韩国篮球队在决赛双杀日本的同时，时隔12年再次包揽男女篮球冠军，成为本届亚运篮球项目的最大赢家。

仰赖砍下全场最高24分的前锋李海兰，韩国女篮首节就以27比15建立起两位数优势，并在半场拿到19分的领先。但日本女篮没有放弃，砍下23分和13个篮板两双的前锋大胁晴带领日本发起反击，在末节还剩八分钟时将差距缩小到个位数。

进入最后两分钟，大胁晴连得六分，助日本将比分追至70比72，但在最后时刻功亏一篑，无缘在主场爱知国际体育馆实现逆转。

虽然仅有日本全队一半的11次罚球机会，但韩国在罚球线上把握住机会。全场砍下21分的姜怡瑟两罚全中，李海兰也两罚一中，惊险守住胜利。

韩国篮球队狂揽三金一铜 中国女篮收下铜牌

在男篮决赛也击败日本的韩国也因此横扫五人篮球的双冠，他们上一次完成这一壮举还是在2014年。

韩国篮球队本届亚运收获满满，除了包揽五人篮球的两枚金牌外，三人篮球男队也首次夺金，女队则摘下铜牌。

早些进行的女篮铜牌战中，中国仰赖后卫陈明伶的20分、5个篮板和4次助攻，以及超级中锋张子宇的14分和4个篮板，以77比64战胜中华台北，收下铜牌。

作为亚运篮球史上极具统治力的中国队本届发挥可以说是令人大跌眼镜，曾八次夺冠的中国男篮在半决赛以77比97不敌没有派出最强阵容的日本，最后甚至在铜牌赛中不敌伊朗无缘奖牌。