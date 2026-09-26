WTA 500级别新加坡网球公开赛星期六（9月26日）在华侨银行室内体育馆开启半决赛。俄罗斯黑马女将塔季扬娜·普罗佐罗娃（Tatiana Prozorova）因在双打比赛中被球击中面部触发脑震荡防护协议退赛，澳大利亚的塔利亚·吉布森（Talia Gibson）自动晋级决赛。加拿大名将莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）逆转险胜五号种子、波兰女将玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），将在星期天（27日）与塔利亚争夺冠军。

世界排名第180位的塔季扬娜本届赛事表现亮眼，八强战历经181分钟苦战淘汰中国好手王欣瑜，写下个人职业生涯最佳战绩。然而，在同日进行的女双复赛中，塔季扬娜与搭档索菲娅·兰谢列（Sofya Lansere）对阵日本球员加藤未唯与澳大利亚球员艾伦·佩雷斯（Ellen Perez）时，塔季扬娜在网前不慎被加藤的高压扣球击中面部与肩部倒地，随后宣布退赛。

俄罗斯球员塔季扬娜在Instagram上抨击WTA，声称她“被迫”退出新加坡网球公开赛半决赛。（取自塔季扬娜Instagram）

赛事组委会随后证实塔季扬娜因伤退赛，塔利亚直接晋级单打决赛。塔季扬娜随后在社交媒体抨击WTA理疗师，称对方在赛后平衡测试后诊断她脑震荡并施压逼迫其退赛：“理疗师甚至声称无法对我的生命负责，还明确表示我六天内不得参赛，这完全是滥用职权。”这也意味着塔季扬娜恐将错过即将开打的中国网球公开赛资格赛。

新加坡公开赛发言人说，星期六的白天场次因退赛受影响的持票观众，凡未验票入场者均可获得全额退款，入场观众则可在中央球场观看球员备战训练。

莱拉接发强势逆转进决赛

在中央球场上演的另一场女单半决赛中，赛会六号种子莱拉与五号种子玛雅激战2小时零8分。莱拉首盘状态慢热，以1比6先失一局。次盘起，莱拉提升了接发球侵略性，频频在玛雅的二发上抢攻施压，以至于全场二发接发得分率近七成，同时关键分把握坚决，全场八次破发机会成功兑现五次，以6比4扳回一城。

决胜盘中，玛雅体能下滑，发球局屡现险情，莱拉越战越勇，两度破发后以6比2锁定胜局，以总比分2比1逆转闯入决赛。

双打赛场：汤千慧／徐一璠抢十涉险晋级

在随后进行的双打半决赛中，中国组合汤千慧／徐一璠展现顽强斗志。面对三号种子组合加藤未唯／艾伦，汤千慧与徐一璠首盘火力全开，以6比0送出“鸭蛋”。尽管对手在次盘以6比3扳平，但在关键的“抢10”决胜局中，中国组合顶住压力，以10比6胜出，率先锁定一张女双决赛门票。

她们的决赛对手将是新西兰名将埃琳·劳特利夫（Erin Routliffe）与印度尼西亚好手阿尔迪拉·苏加迪（Aldila Sutjiadi）的跨国组合。