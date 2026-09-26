（巴登巴登路透电） 德国奥林匹克委员会在星期六（9月26日）的大会上通过表决，正式选择慕尼黑代表德国申办2036年、2040年或2044年的夏季奥林匹克运动会。这是德国自1972年以来，首次正式开启申办全球最大型综合性体育赛事的历程。

作为54年前上一次举办夏季奥运会的德国城市，巴伐利亚首府慕尼黑原本与科隆—莱茵—鲁尔，以及首都柏林同为三大竞标城市。然而，在经历上周的地方选举后，柏林在表决前两天宣布退出竞争。

德国总统施泰因迈尔在收到装有最终结果的信封后，于德国奥委会大会上正式宣布：“胜出者是慕尼黑。如果我们以‘德国队’的姿态走上起跑线，我们很有机会再次成为奥运东道主。”

慕尼黑的申办方案涵盖了对1972年奥运会所建奥林匹克公园的重新利用与升级，且在当地拥有极高的民意支持率。

不过，慕尼黑将面临来自全球多国的激烈竞争。国际奥委会说，目前已有超过10个城市或国家表达了申办意向，其中包括印度、印度尼西亚、南非、智利圣地亚哥、卡塔尔多哈、沙特阿拉伯和土耳其等。目前，2028年和2032年夏季奥运会已分别确定由美国洛杉矶和澳大利亚布里斯班举办。

国际奥委会近年来改革申办规则，通过与意向方进行多阶段的对话，最终选出一名优先候选城市提交全会表决。国际奥委会通常会在开幕前约七年确定举办地，他们目前尚未公布最终决议的时间表。

德国上一次举办夏季奥运会要追溯到1972年的慕尼黑奥运会，但当时发生了巴勒斯坦极端组织劫持以色列代表团成员的惨案，最终导致11名以色列人、一名德国警察和五名武装分子死亡。此后，德国无论申办夏季还是冬季奥运会，多因当地民众担忧举办规模过大及预算高昂而在全民公投阶段流产；慕尼黑此前申办2018年冬奥会时，也在最终投票中不敌韩国平昌。