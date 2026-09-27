2026年爱知—名古屋亚运会击剑项目收官日，新加坡队重剑男团和佩剑女团均不敌强敌止步八强。至此，我国击剑队已结束亚运征程。

星期天（9月27日）举行的击剑项目最后一天赛事，上午先进行16强赛，新加坡选手在男重和女佩团体赛的对手都是菲律宾队，结果双双轻松取胜，顺利晋级八强。

来到午后的八强赛，新加坡男重队挑战世界冠军、赛会次号种子哈萨克斯坦，后者拥有本届个人赛银牌得主普罗霍多夫（Prokhodov）坐镇。

我国派出司徒健同、潘绪哲和阿兹法尔出战。对垒2026年世锦赛冠军得主哈萨克斯坦队，两队竞争十分激烈，我国在前五个回合都与对方打成平手。

但库尔巴诺夫 （Kurbanov）在第七回合登场后迅速拉开差距，新加坡队以36比45止步八强。

女佩八强赛也同时进行，王洁敏、陈凯俐和林佳蒽挑战上届铜牌得主、头号种子中国队，最终32比45败下阵来。

如此一来，新加坡队已结束本届亚运会征程。我国击剑代表团以一银二铜的历来最佳成绩凯旋，来自可丽雅的女子重剑个人赛银牌、黄颉歆的女花个人赛铜牌和女重团体赛铜牌。