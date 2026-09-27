每次采访大型综合运动会，找路这一关，往往极具挑战。找车站、找场馆、找通道……全得耗上不少时间，因此提前规划好行程非常重要。

来到日本采访爱知—名古屋亚运会已经11天，从一开始在偌大的名古屋车站附近穿梭，研究不同地铁路线，到抵达场馆后寻找媒体区，都经历了不同程度的挑战，却也逐渐驾轻就熟。

不过，由于不了解机制，或因为语言差异，间中也有不少插曲。还记得第一天来到名古屋时乘搭有指定座位的列车，有同行因为未购买从机场到市区所需的一等车车票，只像在新加坡一样刷卡进站，结果在车上被要求追加购票。

击剑赛场位于中部国际机场旁，前往赛场可坐指定席列车或普通列车，但指定席列车除了要付上方票根的基础车资，也须另购一等座位票。（陈明耀摄）

一早在武术馆做三次安检

我自己则是在武术场馆多次吃瘪。为了寻找混合采访区，我和同行进入场馆后找现场工作人员帮忙。但或许是误解了我们的意思，结果我们被带到另一个入口再做安检，进去后又发现无法从那里进入近在咫尺的采访区，结果加上起初到场馆的安检，当天我得经过安检区三次，才终于找到采访区。

但那条路相当遥远，一不小心，可能就会赶不上运动员访问。在场记者过后意外找到两条“捷径”，可是过后也被工作人员阻止，还在隔天下午突然告诉我们，需有转播单位人员穿的马甲，才能到采访区。这种情况还真是前所未见，毕竟我当天上午才成功不穿马甲到采访区，因此我和现场同行的中国记者大吐苦水。

第一天记者发现了捷径，结果隔天就成了媒体禁区，禁止媒体经由这条捷径出入。（陈明耀摄）

所幸在沟通后发现所谓的“需要马甲”是误会一场，但我们还是得通过较长的路径抵达采访区。非转播单位的采访区，也严格规定不能拍照和拍视频。还记得太极好手罗芝宁为新加坡摘下本届亚运第一枚奖牌后，武术队就在采访区外的栏杆拍照合影。但是选手们当时背对着记者，我们又走不到另一头面对他们拍照，只能眼巴巴错过记录下这一刻的机会。

到不同场馆采访累积精彩体验

虽然武术场馆的路径安排有待改进，但其他多数场馆的安排相对简洁明了，至今去了篮球、武术、击剑、电竞、乒乓球、皮划艇静水、羽毛球场馆，让这次亚运会想多采访不同项目的我，有了精彩的体验。

电竞赛场上，赛车游戏《跑车浪漫旅7》项目决赛正在激烈进行。（陈明耀摄）

其中，乒乓球、皮划艇静水和羽毛球场馆都不在名古屋，而是在爱知县的其他城市。我们需要乘搭组委会安排的接驳巴士，车程介于40分钟到一小时不等。前两个项目还需要我们从居住的名古屋市区搭25分钟地铁到知立站换乘，因此对时间把控的要求更高。

乒乓球赛场有大批支持混双“莎头组合”孙颖莎和王楚钦的中国粉丝，他们拿出专业相机拍摄偶像，将走道挤得水泄不通。（陈明耀摄）

仔细想想，安排个人行程就已很不容易，组委会还要协调比赛赛程、颁奖和赛后采访流程，以及裁判、选手、媒体和公众的接驳巴士时间安排，确保43个大项目顺利进行，实在并非易事。在往返各个场馆的路线上，我也不时见到众多义工负责指路和提供协助，还是想对主办方和义工们说一句：“你们辛苦了！”