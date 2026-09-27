凭借连续两天在技术自选和自由自选项目中的出色表现，中国花样游泳组合林彦君／徐汇妍获得爱知—名古屋亚运会女子双人赛的金牌，这也是本届亚运会诞生的首枚花游金牌。

与世锦赛将双人技术自选和双人自由自选分开不同，亚运会将两者合并为一个项目。

林彦君／徐汇妍在星期六（9月26日）的女子双人技术自选《月影武者》中以317.5108分高居榜首。她们星期天（27日）在女子双人自由自选演绎《水映敦煌》，再收获322.8468的高分，最终以640.3576分的压倒性优势夺冠。

中国花游队已称霸这个项目长达20年，自2006年多哈亚运会以来，在女子双人赛（技术自选+自由自选）中实现六连冠。

林彦君／徐汇妍虽是第一次参加亚运会，但她们整套节目融入中国传统美学，动作同步度、难度完成度都处于顶级水准，总分领先获得银牌的日本组合比嘉萌／佐藤友花多达38.801分（601.5566分）。

哈萨克斯坦组合娜尔吉扎·博拉托娃（Nargiza Bolatova）／雅思敏·图亚科娃（Yasmin Tuyakova）则以565.7326分获得铜牌。

值得一提的是，哈萨克斯坦组合在首日比赛后还排在三甲以外，但自由自选项目后，她们从乌兹别克斯坦组合阿纳斯塔西娅·巴赫蒂列娃（Anastasiya Bakhtyreva）／维奥莱塔·埃文科（Violetta Evenko）手中抢走铜牌。

苏俐妃出发前患骨痛热症 我国组合被迫退赛

我国组合苏俐妃／张嬿原本也应该参加这个项目，但根据新加坡全国奥理会的消息，苏俐妃在启程前往名古屋前，不幸得了骨痛热症，两人因此被迫退出这次比赛。

28岁的苏俐妃是东运会六金得主，去年刚与张嬿夺得曼谷东运会的双人自选赛金牌。