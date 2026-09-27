新加坡羽毛球一哥骆建佑星期天（9月27日）在爱知—名古屋亚运会男单创造历史，八强赛中直落两局首次战胜现世界第一的印度尼西亚名将佐纳丹，晋级半决赛，确定为我国再添一枚奖牌。这也是新加坡羽毛球队在亚运历史上的首枚单项奖牌，也是男队首枚奖牌。

双方此前10次交手，目前世界第13的骆建佑吞下全败。不过这次佐纳丹在亚运会团体赛表现不佳，虽然印度尼西亚最后夺金，但他三战全败，而且还因为一日两赛的赛程安排，他直到日本时间星期天凌晨2时（新加坡时间凌晨1时左右）才从16强经历三局比赛出线，休息大约半天就要再参加八强。

由于亚运会羽毛球不设铜牌战，因此骆建佑在晋级后已经至少锁定一面铜牌。新加坡在亚运会历史上的唯一奖牌，是2006年在女团项目获得的铜牌。

在一宫市综合体育馆举行的比赛中，骆建佑在首局多数保持领先，并在10比10后数次杀球得分，扩大到15比11。他下来乘胜追击，以21比14拿下首局。

次局佐纳丹5比2领先，不过骆建佑接着以四次劈杀、一次网前球，以及两次佐纳丹球不过网，连夺七分，9比5领先，展现良好竞技状态。佐纳丹虽然追回一分，但接下来两球击球出界，让骆建佑在局间歇有11比6优势。

但佐纳丹过后连续追分，将比分扳为14平。关键时刻骆建佑虽然连得两分，但又被佐纳丹连得四分反超。不过骆建佑稳住阵脚，在17比19落后下连得四分逆转，以21比19笑到最后。

骆建佑在比赛结束后，做出了海贼王主角路飞的变身动作庆祝。（邝启聪摄）

骆建佑将在半决赛对上韩国黑马俞泰彬，世界排名第46的他在星期六（26日）将世界第六的的上届亚运、中国名将石宇奇拉下马后，再以12比21、21比5、21比11逆转拿下世界第七的日本好手奈良冈功大。