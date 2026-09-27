（伦敦综合电）在新加坡时间星期天（9月27日）进行的欧洲国家联赛焦点战中，世界杯冠军西班牙在逃过“三狮军团”英格兰前锋凯恩（Kane）罚球中柱后，凭借对方后场两次灾难性的防守失误，在温布利球场以3比2赢得胜利。

这是“斗牛士军团”西班牙今夏第二次加冕世界杯冠军以后的首场比赛，这场胜利也让西班牙主帅德拉富恩特（De la Fuente）率领的球队将不败纪录延续到了39场，创下欧洲球队新纪录。

面对西班牙行云流水的攻势，英格兰一度险些连丢三球。开场仅两分钟，本有机会解围的三狮后卫格伊（Guehi）突然转身回传给门将，结果对方边锋亚马尔（Yamal）断球得手，随后冷静推射破门，助西班牙取得1比0的梦幻开局。

亚马尔（中）抓住三狮后卫格伊（右）的失误破门，助西班牙取得梦幻开局。（路透社）

曾在美加墨世界杯决赛攻进制胜球的西班牙前锋费兰·托雷斯（Ferran Torres）表现同样活跃，他第九分钟破门因越位被判无效。仅七分钟后，他的另一次射门被顶替皮克福德（Pickford）出战的三狮门将特拉福德（Trafford）扑出。

不过，三狮在上半场临近结束时扭转了战局，戈登（Gordon）先是在第36分钟扳平比分，队长凯恩则在四分钟后头球破门，助队以2比1反超比分。

易边再战，第52分钟，贝林厄姆（Bellingham）突入禁区被放倒，为三狮赢得罚球机会，但凯恩的射门击中横梁弹出。三狮后场第60分钟再次送礼，奥赖利（O’Reilly）传球失误将球权拱手让出，巴埃纳（Baena）大禁区前沿兜射破门，将比分追成2比2。

凯恩（左）主射罚球命中横梁，无缘为三狮扩大领先优势，也为球队最后输球埋下伏笔。（法新社）

第74分钟，巴埃纳完成传射建功的好戏，他在禁区前沿的一脚直塞，贯穿了英格兰的后防线，奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）面对出击的三狮门将，用一脚轻巧的挑射攻入制胜球，帮助斗牛士以3比2锁定客场胜局。

西班牙将在新加坡时间下星期三（30日）凌晨的欧国联主场迎战克罗地亚，而英格兰将在同时间客场挑战捷克。

德拉富恩特：西班牙掌控了比赛

西班牙主帅德拉富恩特认为，球队在面对英格兰时掌控了比赛局面，是最终取胜的关键。（路透社）

西班牙主帅德拉富恩特指出，他的球队在很大程度上掌控了比赛局面，并自信坦言，就算球队是以1比3落后，也有能力实现逆转。“英格兰天赋出众，随时可能制造威胁，但我们掌控了比赛的节奏。”

在谈到球队的不败纪录时，德拉富恩特指出，球队仍有提升空间。他说：“西班牙队所做到的这一切极其不易。我们将把下一场对阵克罗地亚的比赛视为最终决战来对待，这些球员总是渴望不断提升自己。”