（名古屋路透电）印度羽毛球男单名将普兰诺伊，在赛后公开抨击2026年爱知—名古屋亚运会组织方，直言组委会办了一场令运动员“难过”的平庸赛事，并严厉批评羽毛球项目一日双赛的赛程安排极其“残酷”。

普兰诺伊在本届爱知—名古屋亚运会协助印度队摘得男团铜牌。他指出，由于本届亚运会没有设立统一集中的选手村，参赛选手被分散安置在不同酒店、临时木屋宿舍甚至游轮上，导致大家失去了与其他项目运动员交流的机会与乐趣。

在印度羽毛球协会官方YouTube频道星期六（9月26日）发布的专访视频中，普兰诺伊直言：“大型综合运动会最有趣、最重要的意义，就在于能结识其他项目的选手，大家有互相交流和攀谈的机会。我们只有在参加开幕式时才稍微体会到这种氛围。身处这样的环境，实在让人感到难过。”

普兰诺伊也对比了他在上届中国杭州亚运会的参赛体验。当时他随队夺得男团银牌。普兰诺伊表示：“上届在中国办得那么好，大家原本预期三四年后的赛事会更加出色，但这一届却在走下坡。许多运动员在住宿和交通方面都经历了不少麻烦。老实说，这是一届平庸的赛事。”

爱知—名古屋亚运会组委会星期天（27日）未立即就普兰诺伊的言论做出回应。不过，组委会官员星期六曾就影响运动员后勤的疏失公开致歉，并强调住宿与交通状况已有所改善，工作人员正积极追查各项疏失的起因，确保不再重演。此前，已有不少运动员和代表团抱怨赛事后勤混乱，包括入住酒店时面临漫长等待，以及班车等交通衔接出现故障。

除了后勤与住宿安排，普兰诺伊也对羽毛球项目的赛程安排深表不满。他指出，单打选手在正赛中一度被迫面临“一日双赛”的局面，强度远高于常规赛程。

普兰诺伊批评道：“这非常残酷，因为每名运动员都为了四年一度的亚运会全力以赴。一天内要打两场单打比赛，我已经很多年没见过这种安排了。”