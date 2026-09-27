（布拉格综合电）新加坡时间星期天（9月27日）凌晨在布拉格进行的欧洲国家联赛A级首轮赛中，41岁的莫德里奇（Modric）远射破门，帮助克罗地亚在客场以2比1战胜捷克，为新帅比利奇（Bilic）取得开门红。

这场比赛标志着双方都开启新的征程。在主帅达利奇（Dalic）因世界杯32强不敌葡萄牙而离任后，比利奇重掌克罗地亚帅印；而捷克则在小组赛出局后，任命西班牙人圣德尼亚（Santi Denia）为主帅。

两队上半场均无建树，但队长莫德里奇下半场伊始便帮助球队取得领先。他第47分钟在禁区外拿球后，稍作调整便轰出一脚势大力沉的远射，助克罗地亚以1比0打破场上僵局。

捷克七分钟后由卡拉贝克（Karabec）头球扳平，但克罗地亚第77分钟凭借角球再次取得领先。替补登场的帕萨利奇（Pasalic）头球攻门，球越过门将飞入网窝，帮助克罗地亚客场以2比1带走胜利。

苏格兰闷和斯洛文尼亚

苏格兰主帅波科尼奥利展现出更具进攻的战术风格，但球队未能在其执教首秀取得胜利。（路透社）

欧洲国家联赛分为A、B、C、D四个级别，A级汇聚欧洲实力最顶尖的男子国家队，分在B至D级的球队则实力依次递减。

在B级第一组的比赛中，苏格兰迎来波科尼奥利（Pocognoli）的执教首秀，最终在客场与斯洛文尼亚以0比0互交白卷。

尽管未能取胜，但比利时主帅波科尼奥利在比赛中展现了更具攻击性的战术风格。时隔五年重返国家队的麦克伯尼（McBurnie）获得几次绝佳的破门机会，但斯洛文尼亚门将奥布拉克（Oblak）的一连串精彩扑救，让苏格兰最终只能接受平局。

同组的瑞士则在首次参加B级联赛的征程中表现出色，凭借弗罗伊勒（Freuler）的首开纪录，以及阿姆杜尼（Amdouni）的梅开二度，最终在客场以3比0击败北马其顿，位列小组榜首。

C级第一组的比赛中，波赫扬帕洛（Pohjanpalo）上演帽子戏法，帮助芬兰在客场以7比0大胜10人作战的圣马力诺。