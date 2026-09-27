出生于利物浦的英冠加的夫（Cardiff）后卫黄添喜（Perry Ng）已于9月获得新加坡公民身份，有望代表雄狮出战明年的沙特阿拉伯亚洲杯。

新加坡足球总会会长李小冬于星期天（9月27日）的足总年度大会上宣布黄添喜归化入籍的消息。

根据《海峡时报》报道，30岁的黄添喜已于9月21日抵达新加坡。据了解，他是首名拥有第三代新加坡血统、最终取得新加坡公民身份的外国出生运动员。

不过，他不会随国家队前往印度尼西亚，参加目前正在进行的国际足联亚细安杯（FIFA ASEAN Cup），因为雄狮的参赛名单已经确定。

黄添喜最快有望在下一次国际比赛窗口期间，身穿雄狮球衣在主场球迷面前亮相。新加坡分别在11月13日和17日于国家体育场迎战巴拉圭和五届世界杯冠军巴西。

黄添喜星期天在Instagram上传一张手持新加坡护照的照片，并写道：“很自豪能够分享这个消息——我现在已经成为新加坡公民。新加坡一直是我家庭故事的一部分，而这些年来，这里也逐渐成为我的家。我感谢一路上支持我的每一个人。”

黄添喜的祖父出生于新加坡，但根据新加坡公民权规定，符合血统条件、通过血缘关系申请护照的人士，必须至少有一名父母出生于新加坡，或是通过登记成为新加坡公民。

因此，黄添喜在2025年3月取得新加坡永久居民身份后，其公民申请是根据“外国体育人才计划”进行考虑。

黄添喜休赛季经常来新 还在圣淘沙向女友成功求婚

这名征战英格兰第二级别联赛的右卫，一直以来都表达代表雄狮出战的意愿，并经常趁国际比赛休赛期来到新加坡，与国家队一起训练，也和国家青年队球员交流。

他每次来到新加坡，除了到勿洛一带的道教骨灰安置所祭拜祖父，也会品尝本地美食，并参与各种慈善活动。

有一次，他在惹兰勿刹体育场观看新加坡的一场友谊赛，还充当海外朋友的导游，带他们品尝猪肠粉和鸡饭。

今年6月，他与新加坡的联系进一步加深。6月23日，他在圣淘沙向女友露西·欧文（Lucy Owen）求婚成功。

黄添喜5岁便加入克鲁亚历山德拉（Crewe Alexandra）青训学院，之后逐级晋升，并在2018至2019赛季获选为俱乐部年度最佳球员。

2021年，他转投英冠球队加的夫，并在2022至2023、2023至2024两个赛季，连续获选为俱乐部年度最佳球员。在克鲁和加的夫效力期间，他都曾经历降级，但后来也帮助球队重新升级。

黄添喜（蓝衣）本季至今在英冠为加的夫出战八场，贡献一个进球。图为他在季前友谊赛对阵罗马的比赛中防守对方球员。（路透社）

本赛季重返英冠后，加的夫目前八场比赛取得七分，在24支球队中排名第21位。黄添喜在9月的一场比赛中为加的夫取得破门，但球队最终以1比2不敌女王公园巡游者（Queens Park Rangers）。

足总正办理程序 让黄添喜有资格为雄狮出战

新加坡足总星期天透露，目前正办理必要的国际足联程序，让黄添喜具备代表新加坡出战的资格。

谈到黄添喜，足总会长李小冬说，足总在考虑可能增强国家队实力的球员时，会采取审慎的态度，竞技能力只是其中一个考量因素。

他说：“除了竞技能力，球员也必须证明自己能够融入我们的社会，并愿意承担成为公民所带来的责任……黄添喜正是如此。我几天前见到了黄添喜，他真的非常期待开始这段旅程。”