我国首次派选手参加爱知—名古屋亚运会冲浪项目，出战女子短板项目的卡米耶·斯帕卡罗泰拉（Camille Spaccarotella），最终在第二轮比赛结束征程。

冲浪在东京奥运会完成奥运首秀，如今正从小众海滩文化加速走向大众视野。这也是冲浪首次成为亚运正式比赛项目，赛事在日本爱知县田原市的太平洋长滩举行，设男子和女子短板两个项目，同时也是2028年洛杉矶奥运会的资格赛。

比赛的胜负不取决于谁先到达终点，而是由裁判根据选手完成动作的难度、创新性、流畅度，以及力量等因素综合评分。每道浪最高可得10分，最终取两道最高得分的浪相加，作为有效成绩。比赛期间，选手通常可尝试“乘上”10至15道浪。

21岁的卡米耶在首轮取得3.26分，并在第二轮把成绩提高到4.50分，但仍无缘晋级。尽管止步第二轮，但能代表自然冲浪条件相对稀缺的新加坡出战，卡米耶已为我国冲浪运动写下历史新一页。

我国跳水女双3米跳板排第六

我国跳水选手陈祎婷（左）和杨乐诗在女子双人3米跳板决赛中以第六名完赛。（路透社）

在东京水上运动中心进行的跳水项目中，我国跳水选手陈祎婷／杨乐诗在女子双人3米跳板决赛中以203.31分排名第六，无缘登上领奖台。

中国的陈艺文／陈佳，凭借全部五跳都领先其余选手的绝对优势，最终以总成绩328.56分拿下金牌，助中国实现亚运会这个项目的七连冠。韩国组合金守志／金柰现以254.70分拿下银牌，马来西亚的王格盈／李奕晴则交出243.72的总分，收获铜牌。

本届亚运的跳水赛事将产生10枚金牌，外界关注中国跳水队是否可以继续包揽10金。陈芋汐／卢为星期六（9月26日）在女子双人10米跳台项目，以及王宗源／郑九源在男子双人3米跳板项目，已经分别摘下一金。

除了女子双人3米跳板外，练俊杰／杨昊当天还登顶男子双人10米跳台，让中国跳水队在截至目前出战的双人项目全部夺冠，延续不败走势。