WTA（女子网球协会）500级别的新加坡网球公开赛星期天（9月27日）落幕，加拿大名将莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）以7比5、6比0直落两盘击败澳大利亚的塔利亚·吉布森（Talia Gibson），夺得女单冠军。

比赛在华侨银行室内体育馆进行，中央球场几乎座无虚席。开赛前，现场的动感音乐叠加观众的欢呼声，让整座体育馆的气氛十分热烈，还有球迷蹲守在通道旁，手捧标志性的大号网球纪念品，向路过的球员索要签名。

或许是受到氛围感染，赛会六号种子莱拉多次在极端被动局势下飞身救球化解危机。当首盘战况白热化时，不光是两位球员在场上针锋相对，场下的球迷也开辟“第二战场”，既有小球迷们为莱拉加油，也有支持塔利亚的球迷不断呐喊。

最终，莱拉以7比5艰难拿下首盘，并在第二盘乘胜追击，突然发力以6比0零封对手，大比分2比0拿下胜利。

首次踏上新加坡赛场的莱拉，近年来经历了伤病反复与排名的起伏，本次在新加坡一路过关斩将杀入决赛并成功夺冠，实属不易。

这是莱拉个人第六座WTA巡回赛冠军，也是她2026赛季的首冠。谈及在克服伤病后，在新网公开赛站上最高领奖台的感受，24岁的莱拉回答道：“有压力并感到紧张是正常的，我在这里要非常感谢陪伴我康复的教练们和家人们，感谢他们对我日复一日的信任。”

同时，她也俏皮地祝愿塔利亚：“祝愿她能拿下更多的冠军，但希望对手不是我，哈哈。”

莱拉去年曾在华盛顿赢得WTA500级别赛事的冠军，新加坡公开赛是她的第二个WTA500赛事冠军。（海峡时报）

埃琳／阿尔迪拉双打击败中国组合捧杯

在当日稍早的女双比赛中，新西兰名将埃琳·劳特利夫（Erin Routliffe）携手印度尼西亚好手阿尔迪拉·苏加迪（Aldila Sutjiadi），以6比3、6比2击败中国组合汤千慧／徐一璠夺冠。

前一日在半决赛通过“抢十”苦战过关的中国组合，在决赛中未能找到最佳手感。比赛开局阶段，埃琳与阿尔迪拉两人在网前截击与底线调动配合默契，频频向汤千慧与徐一璠的发球局施压，并抓住机会完成关键破发，以6比3先声夺人。

次盘再战，汤千慧与徐一璠试图加快节奏扭转劣势，但埃琳与阿尔迪拉攻防转换更加稳健。阿尔迪拉在网前捕捉战机果断，埃琳则凭借稳定的底线回球掌控节奏，两人两度破掉中国组合的发球局，将比分拉开。

落后的中国组合在局间休息时神色严峻、频繁交流调整战术，但回到场上后依然受制于对手的高压节奏，未能找到破局之道。

最终，耗时1小时19分钟，埃琳与阿尔迪拉再下一城锁定胜局，总比分2比0登顶赛事。获胜后，两人在网前相拥庆祝，并向四面看台挥手致意，全场球迷也为这场对决送上热烈掌声。