我国短跑女王珊蒂再创历史，成为亚运会史上卫冕女子200米项目的第一人！

她星期天（9月27日）在名古屋市瑞穗公园田径场举行的女子200米决赛上，以22秒78追平赛季最佳成绩，勇夺冠军，实现这个项目的两连冠。

珊蒂三年前在杭州亚运会上以23秒03在此项目中封后，成为继徐瑞莉于1974年德黑兰亚运会勇夺女子400米跑金牌后，第一位在亚运会上摘下金牌的新加坡田径运动员。

珊蒂的葡萄牙籍教练库尼亚（Cunha）在她上个月于阿曼跑出赛季最佳的22秒78后，在个人社交媒体上挑战爱徒创造历史，成为首名能够在亚运会上捍卫女子200米金牌的选手，结果珊蒂真的做到了。

珊蒂（左三）击败中国好手陈妤颉（左四），报了在本届亚运100米决赛不敌这名选手的一箭之仇。（邝启聪摄）

本月20日刚庆祝30岁生日的珊蒂，星期六（24日）已在预赛中跑出全场最快的23秒10排名第一，17岁中国新星陈妤颉紧跟在后。

由于有选手退出，人数减少，因此女子200米短跑取消了半决赛，直接进入决赛。

陈妤颉在星期五（25日）的女子100米决赛中，以创大会纪录的成绩力压珊蒂夺冠，在去年的田径亚锦赛上也因为一个更好的前倾压线，以0.01秒的优势粉碎了珊蒂的卫冕梦。

珊蒂是2023年上届亚锦赛的女子短跑双冠王，当时年仅14岁的陈妤颉还在参加中学生运动会。

所以对于珊蒂来说，这次能在爱知—名古屋亚运会上力压陈妤颉卫冕200米，绝对是一次甜蜜的复仇。

这是珊蒂连续两届亚运会为新加坡贡献一金一银，而她的这枚金牌也是新加坡代表团至今在爱知—名古屋亚运会上的第二枚金牌。首金由第一次参加亚运会的综合格斗女将张汇雯贡献。