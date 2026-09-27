中国乒乓球男双组合林诗栋／黄友政，星期天（9月27日）在爱知—名古屋亚运会决赛4比2逆转日本组合张本智和／篠塚大登摘金。王曼昱则在女单决赛4比2打败队友兼上届冠军孙颖莎夺冠。

丰田天空体育馆中午举行这两个项目的四场半决赛，晚上则展开决赛。男双半决赛两场都是中日之战，结果林诗栋／黄友政在先丢一局的情况下，4比1逆转打败松岛辉空／户上隼辅。

另一场半决赛，张本智和／篠塚大登在1比3落后的情况下完成大逆转，连赢三局4比3拿下温瑞博／向鹏。中国组合虽然前四局以11比9、11比6、9比11、11比1领先，但日本组合在背水一战打出12比10、11比7、11比4，避免中国包办决赛。

张本智和（上排右）在比赛中回球，他在男双落败后已经结束本届亚运会任务。（路透社）

来到晚上的决赛，星期六（26日）在男单八强出局的张本智和没能再打败中国劲敌。日本组合虽然11比6、4比11、14比12在前三局拿下2比1优势，但中国强档接下来势如破竹，11比6、11比5、11比1连扳三局，以总比分4比2夺冠。林诗栋也继星期六拿下混双冠军后再夺一金，他星期一（28日）还将参加男单半决赛，对阵中华台北的林昀儒，争取闯入同晚决赛。

不敌队友王曼昱 孙颖莎卫冕失败二连银

女单方面，两名中国世界前二好手王曼昱和孙颖莎在半决赛双双以4比1打败东道主选手张本美和及早田希娜，包办决赛资格。

王曼昱夺得女单金牌，也为中国锁定亚运会乒乓球女单八连冠。（路透社）

决赛中，在亚运会前刚超越孙颖莎，登上世界第一的王曼昱，11比8、11比9连下两城。粉丝基础更雄厚、在交手记录占据上风的孙颖莎在助威声中，13比11扳回一局。王曼昱接着以11比9拿下第四局听牌，但孙颖莎火力全开打出11比4，将比赛拖入第六局。

第六局孙颖莎10比8领先，但王曼昱连追三分反超，孙颖莎过后又13比12领先。不过王曼昱不愿将比赛拖入决胜局，下来连得三分完成逆转，15比13胜出。

这是孙颖莎继星期六的混双银牌后，再次拿到亚军。王曼昱星期一还将搭档蒯曼，出战女双半决赛对垒泰国组合素塔西尼和奥拉万，冲击决赛资格。