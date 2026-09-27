距离爱知—名古屋亚运会开幕已过八天，新加坡代表团至今收获2金5银3铜。在星期天（9月27日）现场见证珊蒂缔造历史之前，我国文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟在名古屋市瑞穗公园田径场接受媒体访问时说，新加坡代表团，尤其是年轻运动员的表现超出他预期。

他说：“我为新加坡队这次的表现感到非常自豪。我们派出一支非常年轻的队伍，其中近三分之二的选手都是首次参加亚运会。

“他们交出非常出色的表现，也取得许多令人鼓舞的成绩，包括创造了多项历史、刷新个人最佳成绩，以及打破多项全国纪录。我们为每一名选手的表现感到自豪。

“对我而言，他们绝对超出了我的预期。”

问部长至今哪一场比赛让他印象最深刻，他说：“我个人最喜欢的是女子4X100米混合泳接力。这是一支非常年轻的队伍，队员们大多只有15岁、16岁，但她们却打破了17岁以下组别的全国纪录。”

新加坡男子接力队（红衣）顺利晋级4X100米接力决赛。（邝启聪摄）

我国男子接力队闯入4X100米接力决赛

除了珊蒂之外，我国男子接力队也在这一天交出了好成绩，以创赛季最佳成绩的39秒34，获得星期一（28日）的4X100米接力决赛资格。

由珊蒂领衔的女子接力队虽也跑出45秒12的赛季最佳成绩，却未能搭上通往决赛的班车。

在前一天以13秒88踩线晋级男子110米栏决赛的洪晨翔，在决赛中跑出13秒90排名第七。他原本希望能在决赛中打破由自己保持的13秒77全国纪录，可惜没能如愿。

甘凯恩和蒂鲁本也分别出战男子跳高决赛和男子800米预赛，前者以2米10排在13名出场选手中的第八，后者则以1分55秒76位列20名出场选手中的第19。