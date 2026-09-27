塞尔维亚天王乔科维奇和中国奥运冠军郑钦文领衔出战2026年中国网球公开赛。届时，他们在高手云集的北京国家网球中心能走多远，是本届中网两大看点。

中网包括男子职业网球联合会（ATP）500赛和国际女子网球协会（WTA）1000赛，是亚洲最高级别的网球男女合赛。本届中网将于星期一（9月28日）挥拍。尽管有多位男女单打高手退赛，但参赛阵容依然星光熠熠，夺冠悬念丝毫不减。

本届中网迎来20周年，阔别北京11年的乔科维奇携此前中网六次参赛、六次夺冠，29胜0负的惊人纪录重返钻石球场。尽管他渴望继续保持“北京不败”的荣誉，但这位已39岁老将在今年美网首轮爆冷出局，状态成疑。甚至坊间都在猜测谁会成为第一个在中网击败他的人，这无疑让其回归之战充满挑战。

乔科维奇时隔11年参数，但恐怕难以保住中网的百分百胜率。（中网组委会提供）

不过，世界第一、去年中网男单冠军意大利名将辛纳（Sinner）因膝伤未愈，在赛前宣布退出卫冕比赛，这让本届中网男单的争冠格局更加开放，也从客观上为乔科维奇冲击中网第七冠扫清了最大障碍。

但本赛季美网和法网冠军、世界第二的德国名将兹韦列夫（Zverev）将承担起主要挑战者的角色，他此前八次参加中网从未进入过决赛，能否打破魔咒值得关注。

此外，世界第五的加拿大选手菲利克斯·奥热-阿利亚西姆（Auger-Aliassime）、第六的俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）、第九的澳大利亚好手‌德米纳尔（De Minaur）等也都有搅局实力。可以说，本届中网男子赛事的阵容不俗，每一轮都可能上演强强对话。

郑钦文持外卡主场作战

自从去年肘部手术后，本赛季郑钦文的状态低迷，世界排名一度跌落到100名开外，直到凭借美网八强才回到第52位。正因为此前世界排名过低，她未能进入中网女单96签位的正赛，所以她将持本届中网发出的首张正赛外卡参赛。郑钦文日前已抵达北京并现身训练场，状态不错。主场作战，她的表现值得期待。

尽管中网女子属于强制参赛，但包括上届中网冠军美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）、美国选手世界第三的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）、世界第10的乌克兰选手‌玛尔塔·科斯秋克‌（Marta Kostyuk）在内三位种子退赛。而随着阿曼达无缘中网，也直接宣告了今年中网男女单打卫冕冠军全部缺席。

女选手中11位大满贯单打冠军 伊莲娜是热门

不过，本届中网女子阵容依然豪华。其中，包括11位大满贯单打冠军，竞争激烈程度堪比大满贯。现世界第一的新科澳网和美网冠军、哈萨克斯坦选手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）作为头号种子，携大满贯余威是夺冠大热门。

伊莲娜今年夺得澳网和美网冠军，也升上世界第一。（法新社）

世界第二的白俄罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）近期状态起伏，这位四届大满贯冠军自温网后还未进入过决赛，急需在北京找回胜利节奏。

而2023年赛会冠军波兰名将‌伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）、2024年赛会冠军美国好手可可·高芙（Coco Gauff）的回归，也让冠军归属充满了变数。日本选手大坂直美（2019年赛会冠军）的参赛，也为女单赛场增添了更多星光。

值得一提的是，中国金花方面，凭借排名直接入围正赛的王欣瑜，因几位种子选手退赛，替补获得种子席位并首轮轮空，这为她争取好成绩创造了有利条件。

中网20周年赛事扩展至四周 新增业余赛事

本届中网恰逢第20届里程碑，它突破了以往三周的赛程，首次扩展至四周，从9月13日持续到10月11日，完整横跨中秋与中国国庆双假期。除了有世界网球联合会国际青少年网球巡回赛J300和职业赛外，还新增了面向业余爱好者的国际网球大师赛，让普通球迷也能在职业球员登场前，抢先体验顶级赛场的氛围和服务。

为此，中网还发布了中长期发展战略，确立了“成为亚洲居首、全球第一梯队的国际网球赛事”的定位，并以“高水平竞技、高规格服务、高满意体验、高科技赋能、高价值贡献”作为五大支柱，全力推动赛事的全球影响力。