（蒙特利尔路透电）美国车手麦克纳尔蒂（McNulty）星期天（9月27日）在加拿大蒙特利尔爆冷夺得公路脚踏车世锦赛冠军，终结了美国男子选手在这项赛事中长达33年的冠军荒。

这名28岁的车手以6小时17分04秒的成绩率先冲过终点。在跨过终点线的那一刻，他难以置信地双手抱头并挥拳庆祝。澳大利亚选手马修斯（Matthews）获得亚军，荷兰名将范德普尔（van der Poel）则收获季军。

NO ONE COULD CATCH BRANDON McNULTY! 🌈

After attacking at kilometre 33, the American never looked back.



Brandon McNulty is the 2026 UCI Men Elite Road World Champion! 🇺🇸🥇#Montréal2026 pic.twitter.com/KR67M7WOsU — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2026

麦克纳尔蒂赛后受访时说：“我真的不知道该说些什么。直到最后300米，我都不敢相信自己能赢，因为我实在是太累了。”

这是自陷入禁药丑闻的美国传奇名将阿姆斯特朗（Armstrong）1993年夺冠以来，美国男子选手首次斩获公路脚踏车世锦赛冠军。麦克纳尔蒂在夺冠后将功劳归于队友。

他说：“几个星期以来，我们一直坚信团队非常强大，夺冠是有可能的。我们骑得太棒了。我们盯防了所有对手，并始终有队友在前方领骑。

“我知道奇迹可能会发生，但（取胜）需要神迹。我想在今天，奇迹真的发生了。”

去年曾夺得蒙特利尔大奖赛冠军的麦克纳尔蒂，在距离终点还有32公里时发起进攻，并在进入最后一圈时保持了50秒的领先优势。

尽管他在最后一个重要的爬坡路段骑得有些吃力，在距离终点10公里时领先优势被缩小到10秒，但后方的追赶者未能抓住机会。范德普尔在距离终点6.8公里处发起反扑，但最终无功而返。

两届卫冕冠军波加查缺阵

两届卫冕冠军波加查（Pogacar）在上个月的摔车事故中受伤尚未痊愈，因此缺席，这让本届赛事呈现出群雄逐鹿的局面。在这名斯洛文尼亚名将缺阵的情况下，这场全长273.4公里的比赛显得异常混乱且难以预测。比赛共需绕行单圈13.4公里的赛道12圈，沿途挤满了热情的车迷。

与前世界冠军埃文普尔（Evenepoel）或年轻新秀德尔托罗（del Toro）、塞萨斯（Seixas）不同，麦克纳尔蒂赛前并非夺冠大热门。

赛后，阿姆斯特朗也向麦克纳尔蒂表示了祝贺。他在社交媒体上写道：“祝贺麦克纳尔蒂今天在蒙特利尔夺得世锦赛冠军。这绝对是今年最精彩的一场比赛，他实至名归。这是一场美妙的胜利。”