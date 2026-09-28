（名古屋综合电）中国18岁小将严子怡星期天（9月27日）在亚运会女子标枪决赛中，仅凭一投就以70米46打破赛会纪录，横扫对手夺得金牌。她赛后说，这个成绩连她自己都感到意外。

她的第一投就让其他选手望尘莫及，是女子标枪历史上第六的好成绩，也足以击败包括日本奥运冠军北口榛花在内的强劲对手。这一成绩比中国名将刘诗颖在2018年雅加达亚运会上创造的赛会纪录，还远了4米37。

今年5月，严子怡曾投出惊人的71米74，这一成绩在历史上仅次于捷克名将巴尔博拉·什波塔科娃（Barbora Spotakova）在2008年创造的72米28的世界纪录。

严子怡说，她没想到自己的亚运会首秀仅投一次就“宣告结束”。“没想到能一枪‘下班’，其实我的计划就是投好前两枪。”

在本月早些时候于布达佩斯举行的世界田联终极冠军赛中，严子怡曾屈居北口榛花之后获得亚军。不过这次北口榛花最终只能投出62米70，摘下银牌。另一名日本选手武本纱荣以62米15得铜。

名古屋瑞穗公园田径场在比赛这一晚下着大雨，给赛事带来极大的不确定性，但严子怡说这并未对她造成影响。

泰国汶颂成短跑双冠王

汶颂（右）以追平亚运纪录的成绩，摘下男子200米金牌，成为短跑双冠王。（海峡时报）

同一晚除了新加坡“短跑女王”珊蒂在女子200米创历史卫冕成功，泰国名将普里布勒·汶颂（Puripol Boonson）也以19秒88的成绩夺得男子200米冠军，追平中国好手谢震业保持的赛会纪录，也加冕本届赛事的短跑“双冠王”。

这名20岁的小将早前也在100米半决赛和决赛都打破赛会纪录称王。中国的黄友闻在200米落后汶颂0.57秒摘银，日本的水久保漱至摘铜。

汶颂说：“我无法预测自己还能跑多快，但未来还会诞生更多的纪录，我也会变得更快。”

中国重夺男子110米跨栏金牌

陈圆将（左二）为中国重夺男子110米跨栏金牌，左一为以第七名完赛的新加坡选手洪晨翔。（路透社）

另外，中国20岁小将陈圆将在男子110米跨栏以13秒15力压日本的夺冠热门村竹拉希德（13秒29，银牌）冲线，为中国重新夺回在上届亚运被中断九连冠纪录的这个项目金牌。新加坡选手洪晨翔以13秒90的成绩，排名第七。

日本女将福部真子和中岛瞳则在女子100米跨栏包揽金银牌，成绩分别是12秒74和12秒78。中国好手吴艳妮13秒12摘铜。

男子跳高方面，在三届亚运冠军兼东京奥运会金牌得主巴沙姆（Barsham，卡塔尔）临时因伤退赛的情况下，中华台北好手傅兆玄在首跳就跃过2米25摘金，拿下60年来中华台北男子田径队首金。印度的萨尔维什（Sarwesh）第二跳才跃过2米25，拿下银牌。韩国的禹相赫以2米22得铜。新加坡选手甘凯恩以2米10得到第八。

傅兆玄拿下60年来中华台北男子田径队在亚运会的首面金牌。（法新社）

中国选手黄滢滢则在女子跳远最后一跳上演逆转，以6米55打败在第五跳取得6米53的印度选手埃达皮利摘金。中国另一代表谈梦怡以6米46摘铜。