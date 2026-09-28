（奥格斯堡综合电）希腊在星期天（9月27日）的欧国联比赛中，凭着库尔贝利斯（Kourbelis）在第74分钟的进球，客场以1比0爆冷击败德国，积六分领跑小组。这也捣毁德国新任主帅克洛普（Klopp）在国家队主场首秀的招牌。

这是希腊在双方历史交锋的11场比赛中首次战胜德国。两轮积六分的希腊目前高居小组榜首，而德国仅积一分。

主场作战的德国掌控了大部分比赛时间，仅在上半场就拥有接近80%的控球率，但最终因防守松懈而付出代价。

在德国队于美加墨世界杯早早出局后，克洛普在7月接任主帅。继上星期四（24日）在阿姆斯特丹以1比1战平荷兰之后，他如今在执教的两场比赛中都未能取得胜利。

克洛普在赛后说：“如果没能赢下比赛我还能接受，但我们绝不能输掉这样的比赛。我们集训才一周的时间，大家都是拼凑在一起的，这需要时间。”

他说：“这个结果确实不好，但绝对是重建过程的一部分。”德国队下一场将在10月1日迎战塞尔维亚，三天后则客场挑战希腊。

克罗替补葡萄牙胜挪威 荷兰击败塞尔维亚

在同组的另一场比赛中，荷兰凭借迈尔丁克（Meerdink）的梅开二度，客场以2比1击败塞尔维亚。这也是他第二次代表国家队出赛。

这也是荷兰新主帅哈维·埃尔南德斯（Xavi Hernandez）上任后的首场胜利。上星期四，荷兰以1比1战平德国。

其他比赛中，选择让球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）作壁上观的卫冕冠军葡萄牙，在客场以2比1险胜挪威，以两连胜积六分排名小组榜首。其中，菲利克斯（Felix）连续第二场欧国联比赛取得进球。

第17分钟，菲利克斯为葡萄牙首开纪录，下半场挪威当家球星哈兰德（Haaland）为主队扳平比分。不过，拉莫斯（Ramos）随后的吊射破门，帮助客队锁定胜局。

同组的丹麦则以2比0轻取威尔士，迎来他们在本届赛事的第一场胜利。而在一场充满政治色彩的交锋中，爱尔兰在上半场开场阶段短短三分钟内连入两球，最终以3比0轻松击败以色列。