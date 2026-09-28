新加坡羽毛球头号男单骆建佑星期一（9月28日）在爱知—名古屋亚运会男单半决赛延续胜势，以2比1击败22岁的韩国黑马俞泰彬闯入决赛，继续缔造新加坡羽毛球历史。

在骆建佑打进半决赛后，他已经追平我国羽队在亚运会的最好成绩。在此之前，新加坡只有在2006年多哈亚运会夺过女团铜牌。

在这场于爱知县一宫市综合体育馆举行的半决赛中，面对已淘汰中国名将石宇奇和日本好手奈良冈功大的俞泰彬，29岁的骆建佑表现神勇，通过杀球屡屡得分，首局以21比19先下一城。

次局，骆建佑在大比分落后的情况下追平比分，一路激战至19比19，但俞泰彬在关键分数上把控得更好，他连取两分以21比19扳回一城。

决胜局，骆建佑在2比2平后打出一波得分潮，俞泰彬面对他的速度与杀球找不到突破的办法，我国羽将最终以21比12拿下最终胜利。

此役战罢，骆建佑已写下新加坡羽队在亚运会的最好成绩。

另一场男单半决赛中，泰国世界冠军昆拉武特表现神勇，用时47分钟以21比13、21比15击败印度尼西亚的法汉，生涯首次取得亚运会男单决赛资格。

骆建佑将在决赛与昆拉武特争冠，这会是两人职业生涯第11次交手。昆拉武特过去以八胜二负占上风，在关键的比赛如世锦赛、亚锦赛和东南亚运动会都取得对我国羽将的胜利。

在两场女单半决赛中，中国两名球员陈雨菲和王祉怡分别不敌世界第一的安洗莹（韩国）和世界第三的山口茜（日本），共享铜牌。

身为卫冕冠军的安洗莹在对垒陈雨菲时表现出色，用时38分钟以21比5、21比12击败对手。山口茜则是以21比11、22比20打败王祉怡。

如此一来，安洗莹将与山口茜展开第37次对决，前者目前已取得七连胜。