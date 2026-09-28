中国花样游泳队星期一（9月28日）延续在亚运会上的统治，继实现爱知—名古屋亚运会女子双人赛的六连冠后，也在集体赛上成就了20年的霸业。

在滨松游泳中心进行的花游集体项目共有三个分项，总分最高的队伍胜出。中国队在上星期六（26日）和上星期天（27日）进行的集体技巧自选和集体技术自选中分别斩获246.0977分和312.1990分，位列全部五队之首。

在星期一进行的最后一项集体自由自选中，中国队派出八名选手戴诗意、李岫宸、林彦含、林彦君、向玢璇、徐汇妍、章小优和唯一的男选手郭牧也，献出全新节目《时间》，拿下全场最高的299.2117分后，以总成绩857.6084分摘下金牌。

和双人赛的战况一样，日本队落后35.7680分收下本届花游比赛第二枚银牌，哈萨克斯坦花游队也收获了本届的第二枚铜牌。

中国花游队已称霸这个项目长达20年，自2006年多哈亚运会以来，在女子双人赛（技术自选和自由自选）中实现六连冠。集体赛也是在2006年成为亚运项目，替代了女子单人比拼，中国队因此已经包揽了这一项目至今的全部亚运金牌。

延伸阅读 中国花游队实现女双六连冠 新加坡组合退赛