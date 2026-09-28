（名古屋路透电）哈萨克斯坦女将雅丝米娜·托克桑巴耶娃（Yasmina Toxanbayeva）在星期一（9月28日）遭遇心碎一刻，她因在比赛中穿着没获批准的跑鞋，被取消爱知—名古屋亚运会马拉松竞走比赛的资格，夺得的金牌被宣告无效。

在星期天（27日）进行的比赛中，雅丝米娜以3小时22分20秒的成绩率先冲过终点，领先获得亚军的中国选手旦增曲宗近四分钟。但由于有人提出申诉，这个成绩此前一直处于待定状态。

一名技术官员星期一说：“运动员必须穿着获得世界田径联合会批准并列入名单上的鞋子。她当时穿的鞋子并不在列，这也是我们致信世界田联的原因。

“取消金牌是世界田联作出的决定，我们也已将这一决定传达给选手。运动员有权向仲裁委员会提出申诉，她也已经这么做了。”

雅丝米娜随后在社交媒体上证实了金牌被取消的消息。她在个人社媒Instagram上发文说：“我们战斗到最后一刻。感谢所有和我一起并肩作战到最后一刻的‘超级英雄’们。”

在雅丝米娜的资格被取消后，中国的旦增曲宗递补获得金牌，其队友马丽递补获得银牌，日本选手梅野幸子则递补获得铜牌。