（布鲁塞尔路透电）法国队主帅齐达内（Zidane）说，在队长姆巴佩（Mbappe）因伤缺阵的情况下，球队在星期二（9月29日）客场挑战比利时的欧洲国家联赛中，将做出阵容调整。

在齐达内执教的首场比赛中，法国在客场以1比0击败土耳其，当时姆巴佩攻进制胜球后因伤被迫离场。这名前锋随后已返回皇家马德里（Real Madrid），经队医检查后确认左膝后关节囊过度伸展，预计将缺阵约两周。

齐达内在赛前新闻发布会上透露：“肯定会有调整（阵容）。具体调整多少，明天你们就会看到。我们要在很短的时间内踢四场比赛，尤其是这场夹在土耳其和比利时比赛之间的较量，中间还涉及长途跋涉。所以很明显，我们会对阵容进行一些轮换。”

齐达内在赛前发布会透露调整阵容的消息，但具体调整多少还有待观察。（法新社）

这场在布鲁塞尔举行的比赛，是法国在本次国际比赛日期间四场比赛中的第二场，他们过后星期六（10月3日）在巴黎主场迎战意大利，随后于下星期一（5日）在法兰西大球​​场再次对阵比利时。

齐达内指出，尽管比赛结果依然是重中之重，但他目前的重点是了解球员并帮助他们理解自己的要求。

他说：“一切都很重要，但最重要的是彼此了解。我们的理念始终是做好备战工作，即便训练时间有限，尤其是我们还可以通过视频分析来辅助备战。当然，最终目标还是赢得比赛，因为我们都是好胜的竞争者，只要踏上球场，我们就渴望胜利。”

比利时带来严峻考验

齐达内预计对阵比利时的比赛将是一场硬仗，对方在上星期五（25日）于罗马举行的欧国联首轮比赛中，以2比0击败意大利。

这名1998年世界杯冠军得主说：“对方阵中也有一位刚上任的主帅（范博梅尔，van Bommel），他正在着手打造球队。那是一支非常优秀的队伍，他们在世界杯上表现出色，我们也知道（比利时）队里有一些顶尖的球员。

“从整体实力来看，我们深知明天的比赛会非常艰难。但这正是我觉得有意思的地方，会有很多精彩的对决，而这正是当你充满竞争意识并热爱足球时所渴望的。你想要经历那些重头戏，而这场比赛就是其中之一。”

范博梅尔（图）在执教比利时的首秀中，战胜意大利开启欧国联征程。（路透社）

齐达内也认为，球员们应珍视并享受代表国家队出战的机会。他说：“接下来会有很多精彩的比赛，真的要享受当下。

“我总是这样告诉他们，因为足球生涯转瞬即逝。你看，我现在54岁了，虽然身在此处，却已无法再上场踢球。所以我告诉他们要享受这一刻，因为时光飞逝。入选法国国家队是一段无比美好的经历，我希望他们能尽情体验这些时刻。”