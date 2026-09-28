爱知—名古屋亚运会射击赛场星期一（9月28日）上演一场精彩对决，中国好手肖嘉芮萱在和世界第一印度的埃莎·辛格（Esha Singh）历经两轮加赛后，以一枪优势惊险胜出，单日收下女子25米手枪单人和团体的两枚金牌。

在决赛中，肖嘉芮萱和埃莎在50发过后同以38次命中打平，双双追平了该项目的亚运会纪录，比赛因此进入加赛。

在第一轮加赛中，两人同样是五发四中；在第二轮加赛中，肖嘉芮萱以三比二险胜，在爱知县综合射击场射下金牌。

这是此项目目前世界排名第一的埃莎，连续两届亚运会收获女子25米手枪个人银牌。在杭州亚运会上，她也在个人赛中获得亚军。季军是朝鲜选手金贤淑（音译）。

我国的姐妹花郑琇鸿和郑琇憶则在预赛的全部44名选手中，分别位列第14和第15名，无缘晋级决赛。

早些时候进行的25米手枪女子团体赛中，肖嘉芮萱还携手姚千寻和尚凯艳打出了1743环的成绩，收下金牌。韩国队落后8环拿到银牌，中华台北以1734环摘得铜牌。

中国射击队也因此斩获了本届亚运的第15枚金牌，目前仅有6枚射击金牌旁落其他代表团手中。