中国跳水队星期一（9月28日）在爱知—名古屋亚运会再夺两金，王宗源在男子1米跳板金牌拿下本届个人第二金；林珊则和队友龙艺萍包办女子1米跳板金银牌，继续迈向拿下跳水历来第100金的大关。

在东京水上运动中心举行的比赛中，此前和郑九源拿到男子双人3米跳板金牌的王宗源得到442.75分，不仅卫冕成功，得分也比第二名韩国选手金永南的373.30分多了近70分，展现压倒性实力。中国16岁小将刘承瓒则以361.45分拿下1米板铜牌。

新加坡李承恩第七 谭柏伦退赛

新加坡18岁好手李承恩则在这个项目首轮一度高居第三，但过后无法复制佳绩，以297.40分排名15位选手中的第七位。他将在星期二（29日）继续参加男子3米跳板决赛，身兼三项的王宗源也将冲击第三金。

李承恩在第一跳中一度高居第三，但后来无法复制佳绩，最后名列第七。（法新社）

新加坡另一位选手、去年在东运会1米跳板项目赢得新加坡首枚男子跳水金牌的谭柏伦，并没有出现在亚运会官方的1米跳板和3米跳板名单中。新加坡全国奥理会证实，22岁的谭柏伦为了养伤而退出亚运会，留在新加坡专注于康复与恢复训练。

同日率先举行的项目中，中国两位选手林珊和龙艺萍分别在女子1米跳板拿到263.05和254.25分，包揽金银。韩国的金守志则以245.05分摘铜。

林珊（左）和龙艺萍为中国拿下女子1米跳板金牌和银牌。（路透社）

至今中国已经包揽本届亚运的六枚跳水金牌，并在下来两个比赛日争取再拿下剩余四枚金牌。如果做到，这将是他们自从1974年首次参加亚运会跳水赛以来，连续14届横扫所有跳水金牌，并达到100面跳水金牌的大关。