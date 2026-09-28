爱知—名古屋亚运会星期一（9月28日）迎来电竞项目《王者荣耀》（Honor of Kings）的巅峰对决，中国在决赛以4比0横扫马来西亚，卫冕这一项目的金牌。据中国媒体报道，中国队长一诺（本名徐必成）成为首名两次夺得亚运电竞项目金牌的选手。

在当日早些时候的半决赛中，中国以2比0击败菲律宾，马来西亚以同样比分击败香港，两队会师决赛，中国最终零封马国卫冕金牌。

中国队（图）在半决赛和决赛连续零封对手，强势卫冕《王者荣耀》的亚运冠军。（新华社）

《王者荣耀》是一款由中国科技公司腾讯（Tencent）开发的MOBA（多人在线战术竞技）手游，其核心玩法为五对五对战，两支队伍需要搭配不同的英雄角色，通过团队配合摧毁对方水晶来获得胜利。亚运赛事的半决赛采用三局两胜制，决赛则是七局四胜制。

《王者荣耀》国际版（Arena of Valor）在2018年雅加达亚运会作为电子竞技表演项目登场，而《王者荣耀》亚运版本在2023年杭州亚运会成为正式赛项，并入选本届爱知—名古屋亚运会。

《王者荣耀》比赛落幕后，人气同样很高的MOBA网游《英雄联盟》（League of Legends）将在星期二（29日）开启对决。由电竞明星选手Faker（本名李相赫）领军的韩国队，将在星期三（30日）的小组赛对阵中华台北，冲击卫冕。