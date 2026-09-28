名古屋星期一（9月28日）的连绵降雨，导致部分比赛项目受到影响，其中就包括迎来菲律宾网球明星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）初登场的网球赛。比赛被改到室内闭门进行，让菲律宾球迷无法亲睹偶像打球，但不少人依然留守现场，终于在赛后见到亚历山德拉。

世界排名第18的亚历山德拉为了参加亚运会，决定不参加同期的中国公开赛。她上个月初在华盛顿公开赛拿到个人首座国际女子网球协会（WTA）巡回赛冠军，上周则在新加坡公开赛止步16强。

来到名古屋，作为头号种子的亚历山德拉在首圈轮空，次圈对上世界排名第510位的泰国选手帕查琳·奇普昌迪（Patcharin Cheapchandej）。比赛胜负悬念不大，亚历山德拉耗时55分钟以6比1、6比0胜出，晋级八强。

亚历山德拉（前）轻松战胜帕查琳，晋级女单八强。（取自亚洲网球联合会脸书）

比赛迁到室内闭门举行 粉丝场外苦等

不过，比赛开打过程却一波三折，名古屋这一天不断下起细雨，原本上午10时在东山公园网球中心开打的户外球赛不断延期，直到下午1时30分雨停才开始。但到下午3时左右，比赛又再度因下雨中断，主办方宣布停止户外比赛，赛程被重新安排并移师到四个室内球场举行。

亚历山德拉原本被安排在最大的户外中央球场比赛，顺序在第三场，预计在下午1点多就能亮相，但她最后到傍晚5时才改在室内出赛。

对此，她说：“需要很多耐心，也需要准备好一切，因为他们更换赛程后，你可能是第一个、第二个，可能是室内、室外，所以要保持开放的心态，灵活变通。”

同样需要有耐心的还有她的粉丝，近百名菲律宾支持者花了3000日元或4000日元（24.43新元或32.57新元）购买了中央球场的票，可是比赛改到室内举行后，他们无缘现场观看亚历山德拉比赛。他们有些是在日本居住的菲律宾人，有人更从菲律宾飞来。

菲律宾粉丝在混合采访区外撑伞，一睹亚历山德拉（右边蓝衣）的风采。（陈明耀摄）

不过，由于所有选手赛后都要经过混合采访区，还是有约40名粉丝留守现场帐篷碰运气。他们最后如愿以偿，亚历山德拉赛后现身接受采访时受到热烈欢呼，并在采访结束后隔着围栏为粉丝签名和拍照。

获亚历山德拉签名 粉丝：不洗衣服了

尽管被雨水弄湿衣服，但有幸在衣服和帽子上获得亚历山德拉签名以及合影的莫罗尼说：“我不会洗这件衣服了，我会挂起来，盖上塑料套保护。”

莫罗尼和妻子米拉及朋友布伦达是在早上6时左右，驱车两小时从三重县松阪市抵达100多公里远的赛场，他们都是在日本定居的菲律宾人。

莫罗尼（左）和妻子米拉（右）及朋友布伦达从白天等到天黑，终于如愿见到亚历山德拉。莫罗尼还在衣服和帽子上得到她的签名。（陈明耀摄）

米拉说：“我们等了很久，都湿透了……我们无法到国外看她比赛，这是唯一的机会。虽然无法看到她比赛，但能见到她还是非常开心。”

在人力派遣公司工作的莫罗尼这次特地请假来看亚历山德拉。他说，他们可能会在星期三（30日）再来看亚历山德拉比赛，因为“那天是个艳阳天”。

亚历山德拉感谢粉丝支持 “希望他们好好冲热水澡”

对于粉丝的热烈支持，亚历山德拉说：“我感到无比惊叹，这里的粉丝真的倾尽了全力，尤其是在这种天气条件下。所以我真的、真的非常感激……希望他们都可以好好冲个热水澡。”

这次选择参加亚运会而不是中国网球公开赛，亚历山德拉可能面临WTA罚单。她表示自己还不知道结果，不过团队一直在准备争取豁免，毕竟冠军将赢得奥运资格，因此她也十分看中亚运会，将全力冲击金牌。

亚历山德拉将在星期三的八强赛对垒中华台北的葛蓝乔安娜（Joanna Garland），争取进入四强，锁定奖牌。不过，她也在星期二（29日）出战，将和莎伊拉·里维拉（Shaira Rivera）在女双首圈对阵香港的黎清岚和刘芷淇。

多个项目受天气影响

不止网球，板球、垒球、冲浪，甚至是室内举行的克拉术（Kurash），也因为天气问题取消或延迟比赛。

巴基斯坦和印度男子板球队在场地因雨势积水无法比赛的情况下，凭借较高的世界排名不战而胜，分别淘汰香港和阿富汗晋级半决赛。这样罕见的规则此前也发生在中国板球女队身上，她们同样因为场地积水无法比赛，在没上场的情况下就被判在八强输给孟加拉。

垒球和克拉术的比赛一度延迟，冲浪赛事则因为浪花不理想也展延部分比赛，原定28日结束的赛事延长一天，到29日才决出奖牌。