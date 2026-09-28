（阿姆斯特丹综合电）荷兰新帅哈维（Xavi）对自己上任后的首周工作感到满意，但他希望球队在接下来的两场欧洲国家联赛中，展现出更具攻击性的踢法。

球员时代的哈维是中场大师，他在2010年帮助西班牙赢得南非世界杯冠军。成为荷兰国家队主帅后，他希望球队踢出更强的进攻强度。上星期五（9月25日）对阵德国时，荷兰持续发动攻势，最终在补时阶段由哈克波（Gakpo）攻入扳平球，主场踢和德国。

随后，荷兰在星期一（28日）以2比1击败塞尔维亚，让哈维迎来执教后的首场胜利。他说：“拿到三分始终是最重要的，我很高兴我们做到了。但我们确实需要踢得更好，因为尤其是在上半场，我们的压迫做得并不好……尽管如此，经过这一周的工作，我还是非常满意。”

哈维特别点名表扬了前锋梅尔丁克（Meerdink），后者在对德国的比赛中替补完成国家队首秀，随后在对塞尔维亚的比赛中首次代表荷兰首发，并上演梅开二度。

23岁的荷兰前锋梅尔丁克（射门者）上场欧国联发挥出色，独进两球帮助球队2比1击败塞尔维亚。（法新社）

哈维说：“梅克斯（梅尔丁克）是一名非常努力的球员，他能理解我们如何踢球……他为球队所做的不仅仅是进球，当然，他的两个进球也非常重要。他为球队付出的努力非常出色。”

接下来，荷兰将在星期五（10月2日）客场对阵希腊，随后在下星期一（5日）迎战塞尔维亚。对于球队需要在哪些方面取得进步，哈维也说得很明确。

他说：“比如说，有很多时候我们需要攻击身后的空间，但我们没有做到。这是我们需要改进的地方。此外，我们还需要把球场（空间）拉开一些，更快地转移球。

“但最重要的是，我们创造了很多机会。球员们在目前的战术体系下踢得很舒服，所以也有很多事情进展得很好。”